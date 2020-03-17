16 марта в Новосибирске появилась информация о том, что в Академгородке и Кольцово уже есть подтверждения заражения COVID-19. Сегодня региональный минздрав дал официальный комментарий на эту тему.

«Распространяемая в мессенджерах информация о зараженных коронавирусом студентах НГУ и детях в поселке Кольцово не соответствует действительности. В настоящий момент в Новосибирской области нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — прокомментировали ситуацию в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

На сегодняшний день на самоизоляции находится 583 жителя Новосибирской области, вернувшиеся из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Среди них — пассажиры рейса 1462 «Москва — Новосибирск» компании «Аэрофлот», на котором 7 марта летели двое кемеровчан, у которых позже был обнаружен коронавирус. В министерстве уточнили, что речь идет только о тех людях, у которых нет признаков ОРВИ.

С подозрениями на заражение и признаками ОРВИ в инфекционной больнице находится 18 человек. Семь из них уже получили отрицательные результаты тестов на COVID-19, 11 человек, поступивших 15-16 марта, ожидают результатов. Детей среди них, по сообщению регионального оперативного штаба, нет.

Ранее, напомним, региональное министерство образования перевело новосибирские вузы на дистанционную форму обучения и перенесло начало весенних каникул в школах на 18 марта. Соответствующий приказ министр образования НСО Сергей Федорчук подписал 16 марта, три новосибирских университета — НГУ, НГТУ и НГУЭУ — уже подтвердили, что начнут удаленные занятия.

Карантин в системе образования продлится до 1 апреля. Все массовые мероприятия с участием детей отменены на неопределенный срок.

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