Три новосибирских университета – классический, технический, экономики и управления – объявили в понедельник о переходе на дистанционный режим обучения в рамках профилактики распространения коронавируса.

Как сообщили в Новосибирском государственном университете (НГУ), вуз будет переходить на дистанционную форму работы преподавателей со студентами поэтапно, по мере готовности конкретных факультетов. Для работы сотрудникам университета рекомендовали использовать виртуальную образовательную среду НГУ на платформе Moodle, а также ресурсы Google Класс, Webinar.ru, Skype for business. В марте вуз отменяет традиционный День открытых дверей НГУ, ежегодная Международная научная студенческая конференция (МНСК-2020) будет перенесена. Кроме того, руководство вуза ввело запрет на служебные командировки сотрудников и поездки студентов, как зарубежные, так и в пределах РФ. Въезд новых иностранных студентов, преподавателей и сотрудников временно запрещен. В университете добавили, что живущие в общежитиях студенты выселяться не будут.

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) частичный переход на дистанционную форму работы также начинается с 16 марта. Соответствующий приказ подписал ректор вуза Анатолий Батаев. Студентам будут предоставлены электронные учебники и учебные пособия, адреса массовых открытых онлайн-курсов, возможность использования системы удаленного обучения DiSpace. Предположительный срок предпринимаемых мер – до 17 апреля текущего года, «дальнейшим анализом ситуации и возможностью пролонгации приказа».

Третьим вузом, перешедшим на дистанционный режим, стал Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ). Как сообщили «Континенту Сибирь» в вузе, преподаватели будут работать со студентами через систему Moodle, а также через телефон, мессенджеры и электронную почту. Доступ в корпуса университета для обучающихся будет закрыт. Подразделения НГУЭУ, чья работа в отсутствие студентов будет невозможна, уйдут в административный отпуск. «Как долго мы будем работать в таком режиме? Пока мы исходим из того, что такие ограничения будут действовать как минимум месяц», — пояснил ректор НГУЭУ Александр Новиков.

Напомним, согласно официальным данным, на территории Новосибирской области не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом. Всего в регионе сейчас под медицинским наблюдением находится 543 человека, из них 508 – граждане РФ, 28 граждан КНР, 3 гражданина Италии и 4 гражданина ФРГ.

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