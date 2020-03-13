Главное ежегодное событие для ценителей ирландской культуры — теперь и в Новосибирске. С 17 по 22 марта в новосибирском кинотеатре «Победа» пройдет Фестиваль ирландского кино. В его программе семь новых картин из Ирландии, праздничное открытие и национальные танцы под живую музыку волынок и барабанов.

С чего начать

Фестиваль откроется в День Святого Патрика — 17 марта. «Пара нормальных» — необыкновенно смешная и добрая хоррор-комедия: юмористический дебют от ирландских режиссеров-сценаристов Майка Ахерна и Энды Ломана. Роуз работает инструктором по вождению, оставив свои сверхъестественные способности в прошлом. Но ей приходится вспомнить о потустороннем мире, когда судьба сводит ее с вдовцом Мартином. Перед фильмом гостей ждут ирландские танцы под живую музыку волынок и барабанов.

Впечатляющая разминка

Визуально впечатляющая картина фестиваля — «Остров безумия», действия которой разворачивается во времена Великого голода Ирландии. Дебютная работа режиссера и сценариста Тома Салливана познакомит поближе с историей страны. А брутальный и леденящий душу вестерн «Вечно молодой» расскажет историю представителя не самой популярной профессии — гробовщика. Мирный город на Диком Западе погружается в хаос, когда в нем поселяется банда преступников во главе с Датчем Альбертом. Гробовщику Тейту предстоит выбрать между прибыльным призванием и безопасностью своей семьи. Издание Independent сравнивает картину с «Непрощенным» Клинта Иствуда и отмечает, что этот фильм взял от Иствуда только самое лучшее.

Комедийная альтернатива

Любители черных комедий найдут настоящее сокровище в фильме «В тихом омуте». Это история о городишке Дромонд, правит которым местный магнат Дэдди Маннион. Его семейство захватило город и промышляет темными делами. Картину называют смесью классического МакДоны, Тарантино и братьев Коэнов с мистерией, эксцентричностью и внутренними распрями на маленьком кусочке земли.

Коротко, но не менее проникновенно

Также в этом году представлено три сборника короткого метра: «Чисто ирландский юмор», «Ирландское темное» и «Фантазии из Ирландии». Последний, анимационный короткий метр, повествует о преодолении своих страхов и ночных кошмаров. Каждый фильм открывает зрителю путь в великолепно сконструированный миф, зазеркалье, в котором герои сражаются с тьмой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Джерард Майкл Маккарти, основатель IRISH WEEK и Фестиваля ирландского кино в Москве:

— Ирландская культура в России известна всем во многом благодаря кинематографу, и в этом, без сомнений, есть заслуга ежегодного ирландского кинофестиваля. В этом году он состоится уже в 13-й раз, и зрителей ждет необычно яркая и разнообразная программа — мы подняли планку очень высоко и не имеем права подвести наших преданных поклонников. Они возвращаются к нам, так как знают, что ежегодно их ждет незабываемое кинопутешествие в Ирландию. Фестиваль в этот раз пройдет в четырех городах России — и впервые в Екатеринбурге и Новосибирске. Мы верим, что уральский и сибирский зритель будет рад встрече с нашим кинематографом и полюбит его так же сильно, как и мы.

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