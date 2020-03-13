В мире история с коронавирусной инфекцией набирает обороты. Грозит ли Новосибирску повторение неутешительных сценариев других крупных мегаполисов мира? И как в итоге может отразиться на экономике региона, покупательских предпочтениях и социальной жизни новосибирцев ситуация вокруг коронавируса — своими мнениями на этот счет с «Континентом Сибирь» поделились представители сибирских деловых кругов и сферы культуры.

Вероятность повторения в Новосибирске ситуации, скажем, как в итальянском Милане, сегодня видится наблюдателям невероятной и даже фантастической. Многие опрошенные корреспондентом «Континента Сибирь» относятся пока скептически к шумихе вокруг серьезности угрозы. При этом даже скептики уже ощущают «дыхание» коронавируса на своем бизнесе. А есть и те, кто готов рассматривать самые пессимистические сценарии развития ситуации.

Как показывает практика, в любой непонятной ситуации первыми меняют свое поведение потребители товаров и услуг. На пороге новых катаклизмов массово скупаются товары первой необходимости. По уверениям ряда представителей новосибирского ритейла, они пока не заметили существенного изменения спроса со стороны горожан.

«До сегодняшнего дня ситуация вокруг коронавируса никак не отражалась на продажах. Если бы был ажиотажный спрос, мы могли бы только порадоваться, но его нет, — говорит известный омский ритейлер, соучредитель продуктовых сетей «Низкоцен», «Победа», «SPAR Омск» и новосибирского дистрибьютора ТД «АБК – Новая Сибирь» Виктор Шкуренко. — Влияет ли коронавирус на бизнес? Это вопрос философский. Огромно влияние информации и прессы в этом плане. И как бы этого не хотели политики и многие предприниматели — от ситуации вокруг коронавируса пострадают все. Мы понесем экономические риски, политики — репутационные».

При этом предприниматель признал сбои поставок продукции из Китая для своих предприятий в период с конца января по начало марта 2020 года. Проблемы отмечались не только в логистике, но и в коммуникациях с китайскими партнерами, которые не могли четко гарантировать поставки.

«Многие предприятия Китая закрывались на карантин. Сейчас поставки налаживаются. Считаю, для нас это не катастрофа, гораздо важнее то, что происходит сейчас с нефтью, долларом. Вот те колоссальные факторы, которые влияют на бизнес и экономику во всем в мире», — уверен Виктор Шкуренко.

Основатель новосибирских ресторанов New Mexicо, «Гриль & Бутыль» Данил Прицкау в свою очередь отметил некий спад в работе своих заведений в феврале, но не смог напрямую связать его с темой коронавируса. «Мы ощутили снижение потребительского спроса в ресторанах в феврале. Посмотрим, что будет в марте. При этом пока не вижу признаков никакой апокалиптической картины. Скорее, у нас просто не было прогнозируемого роста. На 100% не связал бы ситуацию с коронавирусом. Чем обусловлен не очень бодрый февраль у меня и у коллег? Может быть, отчасти слухами и общей настороженностью потребителя», — предположил Данил Прицкау.

В Федерации рестораторов и отельеров Сибири «Континенту Сибирь» отказались давать комментарии, объяснив это нежеланием нагнетать обстановку и высказав опасения, что муссирование темы может негативно отразиться на отрасли.

Со своей стороны, управляющая ТРЦ «Мега-Новосибирск» Валентина Воронцова не заметила снижения посещаемости магазинов популярного у новосибирцев торгового центра. Однако сообщила, что руководство ТЦ принимает меры профилактики распространения инфекции.

«Здоровье и безопасность наших покупателей и сотрудников являются главным приоритетом для МЕГИ. Мы предпринимаем ряд профилактических мер, например, увеличена частота и интенсивность дезинфекций рабочих помещений и мест общественного пользования. Организуем информирование сотрудников и покупателей о профилактических мерах и необходимости соблюдения правил личной гигиены для снижения потенциального риска заражения. В качестве дополнительной меры мы пересмотрели регламент встреч и сократили количество командировок», — сообщила Валентина Воронцова. Управляющая ТЦ подчеркнула, что в условиях риска распространения коронавируса COVID-19, руководство ТЦ намерено внимательно следить за развитием ситуации и будет следовать рекомендациям российских органов власти и ВОЗ.

Наряду с посещением магазинов не готовы пока отказать себе новосибирцы и в насыщенной культурной жизни. Например, в пресс-центре новосибирского кинотеатра «Победа» корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали, что не заметили спада продажи билетов, и кинотеатр продолжает работу в штатном режиме. При этом в пресс-центре отметили, что фестиваль китайского кино был перенесен на более поздний, чем планировалось изначально, срок — на сентябрь 2020 года. Однако назвали это совпадением, уточнив, что решение было принято еще до эскалации проблемы с коронавирусом в мире.

Вместе с тем региональные финансовые аналитики уже отмечают серьезные последствия ситуации вокруг коронавируса для экономики Новосибирской области. Так, по мнению ведущего аналитика новосибирской компании «Юнисервис Капитал» Дениса Видяйкина, локальные эффекты для региональных компаний уже проявились в отсутствии возможности закупа товаров из Китая и падении рынка авиаперевозок.

«Многие сибирские компании, которые не успели закупить сезонные товары в конце 2019 года или осуществить плановые поставки оборудования в 2020 году, сейчас не могут этого сделать: из-за проблем на таможне, отсутствия возможности прилететь на приемку товара либо по причине временного закрытия производств в Китае, — уточнил Денис Видяйкин. — Это приводит к падению продаж. Негативный эффект усиливает тот факт, что на закуп зачастую привлекаются кредитные средства». Увеличение сроков поставки запчастей из Китая из-за остановки в этой стране производственных мощностей констатировал в разговоре с «Континентом Сибирь» совладелец сети кофеен PRIMETIME COFFEE, сети стритфуда «Дядя Денер» и сети отелей Ahotels Антон Горестов.

Говоря об авиаперевозках, в «Юнисервис капитале» напоминают, что в Новосибирске базируется один из крупнейших российских авиаперевозчиков — S7. «Закрытие авиасообщения с некоторыми основными туристическими хабами, а также падение спроса на авиаперевозки в целом негативно отразится на финансовом результате авиакомпании и соответствующих поступлениях в госбюджет», — констатирует Денис Видяйкин.

Новосибирский политолог Яков Савченко представил, пожалуй, самый пессимистический взгляд на проблему коронавируса и ее возможных последствий для общества. «Я считаю, что всех нас ждет полномасштабный кризис во всех сферах жизни. Вопрос только в сроках и последствиях. А последствия, думаю, будут очень тяжелыми, поскольку угроза не осознается основной массой населения. В полной мере в этом отдает себе отчет только федеральная власть. Ею были принят ряд правильных мер: ограничение авиасообщения с Китаем и поставок китайских товаров. В то же время многие вещи делаются непоследовательно и нерешительно. Карантинные меры, по моему мнению, недостаточны и неадекватны ситуации. Например, поздно были взяты на карантин китайские студенты, вернувшиеся с родины в местные вузы в конце января. А, например, Монголия поступила очень оперативно — с 27 января ввела карантинные меры для всех учебных заведений страны. Очевидно, что наша федеральная власть боится огласки и паники. А местные власти, на мой взгляд, проявляют крайнюю степень апатии и ждут указаний сверху», — пояснил Яков Савченко.

Он отмечает, что заболевшие коронавирусом уже выявлены в таких городах, как Белгород, Липецк. То есть в ближайшее время они будут и в Новосибирске. «Город не стоит особняком и является одной из главных мишеней инфекции в силу большой концентрации населения. И мы должны не ждать указаний федерального центра, а с учетом региональных особенностей сделать все возможное для предотвращения паники, которая начинается тогда, когда у людей нет понимания, что делается все возможное для их безопасности. Мы должны разработать план, начиная от транспортного обеспечения миллионного города в случае кризиса и заканчивая модернизацией патронажных служб, которые обслуживают самых беззащитных перед вирусом — пожилых людей. И конечно, на мой взгляд, нужно отказаться от массовых мероприятий, наподобие голосования по Конституции 22 апреля, — поясняет Яков Савченко. — Наша цель сегодня — выиграть время любой ценой, пока научное сообщество не напряжет свои силы и не выработает либо алгоритм эффективного лечения, либо вакцину для предупреждения распространения инфекции».

Напомним, что Новосибирск вслед за российской столицей принял решение не проводить фестиваль «Крымская весна» из-за возможной угрозы распространения коронавирусной инфекции. Праздник был запланирован на 15 марта. Об отмене мероприятий 11 марта журналистам сообщила пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. А уже на следующий день губернатор Андрей Травников объявил о возможной отмене форумов «УчСиб», «Транспорт Сибири» и «Технопром». Также, по словам главы региона, под вопросом находится проведение традиционного и очень ожидаемого горожанами культурного события — Транссибирского арт-фестиваля. Его начало запланировано на 20 марта, однако часть участников из государств зоны риска уже исключили из программы фестиваля, поскольку они не успеют пройти необходимый двухнедельный карантин.

По состоянию на 12 марта в России официально подтверждено 28 случаев коронавирусной инфекции. Из них 25 случаев выявили у вернувшихся из Италии россиян, еще два случая диагностированы у граждан Китая и один — у гражданина Италии. Смогли вылечиться два жителя Китая, один россиянин, также были выписаны граждане РФ, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

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