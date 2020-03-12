Очередной мировой финансовый кризис в начале 20-х годов финансовые эксперты предсказывали много и часто, но его источником обычно представлялись США, как в 2008-09 годах. В то, что отправной точкой может стать Россия, никто не предполагал. Еще одной особенностью стало то, что все началось в праздничные дни, когда Мосбиржа и российские компании не работают, но в других странах, где 8 марта не празднуют, российские бумаги продолжали торговаться и закончили праздничные дни в глубоком минусе – в первую очередь это коснулось сырьевых игроков.

С чего, собственно, все началось

Напомним, что в результате инициированного Россией разрыва соглашения ОПЕК+, которое многие участники нефтяного рынка восприняли как начало ценовой войны, нефть обесценилась за один день более чем на 20 – с 50 до 35 долларов за баррель марки Brent и одновременно ослабление российской валюты до 75 рублей за доллар по котировкам Лондонской биржи (на Московской торги до 10 марта не проводились). Плюс падение котировок российских ценных бумаг – не только сырьевых.

«В течение последних торговых дней нефтяные котировки уверенно вернулись в диапазон 30-50 долларов, в котором они находились во второй половине 2015 – начале 2016 года, то есть, до подписания договора России с ОПЕК, – констатирует управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. – Сегодня можно лишь гадать, что в большей степени помогло биржевым медведям продавить в феврале нефтяные котировки к уровням 48-52 долларов: эпидемия коронавируса или предчувствие распада соглашения?»

Насколько ожидаемыми стали эти, мягко говоря, не самые ординарные события? В этом вопросе мнения экспертов разошлись. «Члены ОПЕК в ходе заседания 5 марта рекомендовали дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки вместо 0,6 млн с продлением пакта до конца 2020 года, – комментирует начальник отдела анализа рынков компании «Открытие Брокер» Константин Бушуев. – Рекомендации технического комитета и членов-ОПЕК не были согласованы с участниками ОПЕК+. Как результат, Россия отказалась от новых сокращений добычи, и ее непримиримая позиция привела к тому, что на встрече членов пакта ОПЕК+ 6 марта было объявлено как об отсутствии новых договоренностей по ограничениям добычи, так и о фактическом аннулировании с 1 апреля прежних ограничений добычи. И несмотря на то, что рынок нефти еще в четверг вечером начал закладывать новые риски, развал пакта ОПЕК+ стал для многих неожиданностью».

С тем, что развал сделки ОПЕК+ и ценовые войны между Россией и Саудовской Аравией, были неожиданными, согласен и начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. Отсюда и такое стрессовое падение сначала цены нефти – сильнейший дневной обвал с 1991 года – а затем и курса рубля. «Я думаю, что как минимум к кризисным явлениям в экономике последние тряски на российском финансовом рынке приведут. Сложно пока сказать, насколько этот ущерб будет серьезным, но как минимум о планах властей об экономическом росте выше среднемировых значений в обозримой перспективе можно забыть», — уверен эксперт.

Иной точки зрения придерживается управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. «Сейчас многие люди в стране, включая даже «протестных», винят Игоря Сечина (главу «Роснефти» — «КС») в отказе от соглашения с ОПЕК. На мой же взгляд, мировой кризис был неминуем, – считает он. – Судите сами: истерия вокруг коронавируса, хотя смертность от него сравнительно низка, затем срыв сделки ОПЕК, а затем – внимание! – обрушение всех значимых фондовых бирж. Нет, это все — лишь поводы, кризис был неминуем. Просто время пришло».

Заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА» Игорь Кошмин считает, что резкое падение цен на нефть и связанное с этим ослабление рубля по отношению к доллару США и евро не должно быть поводом для паники. «Пока мы имеем дело всего лишь с эмоциональной реакцией и без того паникующего из-за распространения коронавируса рынка на новости об отказе России от участия в международной программе по сокращению добычи нефти, провале сделки ОПЕК+ 6 марта и обещания Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти», — поясняет Игорь Кошмин.

Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин считает, что нельзя говорить о том, что российской экономике нанесен серьезный ущерб – это можно будет оценить впоследствии, если ситуация кризиса на нефтяном рынке продлится долгое время. А вот добывающие компании наверняка ощутят негативные последствия после падения акций.

Нефть: все идет по умеренному сценарию

«Если Россия и ОПЕК не вернутся к переговорам об ограничении добычи, то цены останутся на относительно низком уровне 30-40 долларов за баррель даже в случае восстановления потребления в мире, – делает вывод аналитик по нефтегазовой отрасли Райффайзенбанка Андрей Полищук. – Такой уровень может продержаться до тех пор, пока не начнется падение добычи в регионах с высокой себестоимостью, в первую очередь, в США».

То, что кризис с нефтью далеко не ограничивается одной лишь Россией или «Роснефтью», по мнению Андрея Полищука, подтверждает и ситуация в Китае (который, по данным МЭА, дает сегодня до 80% нового мирового спроса на нефть), где в феврале из-за эпидемии потребление нефти постоянно снижалось – более чем на 4 млн баррелей в сутки. Однако сейчас оно постоянно восстанавливается и к лету уже может приблизиться к значениям до эпидемии. «Но если другим странам придется вводить жесткие ограничения из-за вируса, то падение потребления возобновится. Тогда рост производства с одновременным снижением спроса приведет к дополнительному падению цен. В этом случае они могут снизиться существенно, к уровням 20-25 долларов за баррель, но это, скорее всего, будет кратковременно».

По мнению аналитиков «Открытие Брокер», в ближайшие месяцы наиболее вероятным выглядит следующий сценарий. Пакт ОПЕК+, как и было решено в начале марта, завершается к концу месяца, но добыча в целом соответствует рынку и спросу. Американская инфраструктура вводится в срок, а экспорт и производство замедляются, следом замедляется и вся мировая экономика. По итогам первого квартала спрос на нефть показывает падение, но со второго квартала начинается восстановление и по итогам года избыток нефти составляет около 1,8-2 млн баррелей в сутки.

Диапазон цен на нефть, по оценке «Открытия», скорее всего, составит в 2020 году 35-45 долларов за баррель. При негативном, менее вероятном, сценарии, включающем начало мировой рецессии уже в этом году, стоимость нефти может снизиться до 15-30 долларов.

Банки: доллар под контролем, но хороших новостей пока не ждите

Финансовый сектор реагирует на произошедшие события преимущественно спокойно и общий тон можно охарактеризовать как умеренно-позитивный. «Речь не идет о девальвации, сопоставимой или даже похожей на 2014 год – тогда в экономике были значительные дисбалансы, связанные с политикой фиксированного курса, сейчас рубль просто перешёл на значения, более соответствующие новым мировым ценам на нефть, – такой вывод делает руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. – Это просто подстройка курса к новому состоянию платежного баланса».

Аналитики Альфа-Банка отметили следующую закономерность: при снижении стоимости нефти на 1 доллар за баррель, курс рубля по отношению к доллару ослабевает на 50 копеек. Поэтому, если равновесное значение курса при цене нефти в 50 долларов за баррель составляло 67 рублей за доллар, то когда она снизилась до 35 долларов, доллар синхронно подскочил до 75 рублей и остановился чуть ниже этой отметки.

«Дальнейшая траектория курса рубля будет зависеть главным образом от длительности шока предложения на рынке нефти – не исключено, например, что РФ и Саудовская Аравия спустя короткое время вновь сядут за стол переговоров», – предполагает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай. Наиболее вероятный диапазон цен на нефть по его оценке, составит 20-40 долларов за баррель, этот порядок цен сохранится еще как минимум год и столько же времени американская валюта сохранит потенциал для дальнейшего роста – до 80 рублей за доллар. «Между рублевой и долларовой ценой нефти есть определенная взаимосвязь», – продолжает Денис Порывай. Вместе с тем, по его словам имеется также много вторичных факторов: сезонность, отток капитала, аппетит к риску, рост ВВП – к сожалению, большинство этих факторов сейчас выступают не в пользу рубля.

«Дальше, скорее всего, будет корректировка курса, сопровождающаяся небольшим ростом рубля, однако тренд на удорожание доллара и евро, к сожалению, очевиден, – признает Игорь Кошмин. – Рост предложения на мировом рынке нефти при стагнации спроса не позволит нефти сильно подорожать в ближайшее время, к тому же на цену рубля влияет не только нефть, но и ускорение темпов инфляции и другие факторы. Этот тренд нужно видеть и правильно планировать свои текущие и будущие расходы. При этом возможны и позитивные факторы, например, рост ставок по вкладам в рублях».

«Покупать доллары и евро сейчас, конечно, не стоит, – рекомендует кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Максим Петренко. – Покупать их надо было раньше, еще в январе до начала распространения коронавируса. Сейчас трудно сказать, как долго продлится нынешняя ситуация. Думаю, в ближайшее время рубль станет еще слабее. Месяца через два-три, как минимум, может начаться восстановление цен на нефть и небольшое укрепление рубля. Война на истощение ударит по всем. Это должно заставить участников переговоров найти приемлемое для всех решение. В конце мая – начале июня могут пройти консультации с ОПЕК, может после этого ситуация начнет выправляться. Однако ожидать в ближайшие полгода-год возвращения к исходным позициям рубля вряд ли стоит».

Наука: все ожидаемо

Свое видение ситуации «Континенту Сибирь» высказали и представители научной среды. Так, по мнению кандидата экономических наук, заведующего кафедрой экономической теории НГУЭУ Геннадия Ляскина, мировая экономика уже давно двигается в сторону кризиса и происходящие за последние годы явления только накапливали критическую массу.

«Все давно шло в упадок, – рассуждает он. — Сейчас мы с вами являемся свидетелями реального обрушения мировой экономики. Мало того, что российские акции на биржах упали на 20-30%, «красную зону» показывают практически все биржи. Такое мы наблюдали в 2008 году, когда только начиналась аналогичная ситуация по ипотечному фонду в США».

Очень интересный вопрос – что будет с инфляцией. «В России с инфляцией не могли справиться 20 лет и в 2020 году нам удалось продемонстрировать инфляцию по ожиданиям, даже меньше целевых ориентиров. Однако теперь с очень высокой вероятностью темп инфляции очень скоро превысит прогнозные таргетированные значения», – делает неутешительный вывод Геннадий Ляскин.

Максим Петренко считает, что если обвал рубля будет продолжаться, Центробанк с высокой долей вероятности откажется от политики снижения ключевой ставки (которая продолжается уже в течение года). Возможно, ее повышения следует ждать уже 20 марта, но с другой стороны, это приведет к большей доходности по рублевым вкладам. «На мой взгляд, рубли лучше всего сейчас тратить, особенно если были запланированы отложенные покупки. Скоро взлетят цены на смартфоны, бытовую технику, автомобили, почти на все, так как импортная составляющая у нас практически присутствует везде. Возможно, имеет смысл вложиться в свое здоровье, если в этом есть необходимость», – считает Максим Петренко.

«Сейчас, – продолжает он, – многие кинулись продавать доллары, рассчитывая на частичное восстановление рубля. Возможно, это имеет смысл, но при определенных условиях. Например, если планируется крупная покупка, то для обмена долларов на рубли подходящее время. Если продавать доллары, чтобы попытаться заработать на колебаниях курсов валют, то это дело весьма рискованное. Даже специалисты часто проигрывают на этом», — отмечает эксперт.

Бизнес: плохо будет всем, но не всем сразу

В реальном секторе экономики, в отличие от кредитной и фондовой отраслей, события вокруг нефти и доллара с евро встретили намного более пессимистично. «Падение рубля в первую очередь вызовет падение покупательной способности из-за возросших на все цен, по аналогии с 2014-м годом, после которого реальные располагаемые доходы населения до сих пор продолжают падать», – высказывается основатель омской сети «Шаурмастер», амбассадор проекта «Мой Бизнес» Юрий Шиян. По его мнению, в «копилку роста цен» добавят свой вклад и другие факторы: та же эпидемия в Китае, которая снижает производство, неизбежно вызывает дефицит и тоже поднимает цены практически на все. «Нужно понимать, что даже медицинские маски, которых так сейчас не хватает, действительно производятся в России, но оборудование и сырье для их производства – на 90% из Китая, – напоминает предприниматель. – Как это повлияет на мой бизнес? Как минимум, вырастет себестоимость, что просто отнимет из моего кармана, как максимум – часть возросшей себестоимости я разделю с покупателем, который в свою очередь, частично откажется от моей продукции».

Исполнительный директор Новосибирского отделения «Деловой России» и директор компании «Отелит Девелопмент» Евгений Бурденюк отмечает, что одним из самых очевидных последствий станет инертность российской экономики, которая скажется не прямо здесь и сейчас – хотя те, кто работает с заграничными партнерами, с импортом и экспортом, кто чувствителен к курсам валют, почувствуют все сразу. «Они уже это почувствовали и они же пострадают в итоге больше всех. Для тех, кто непосредственно с иностранными валютами не контактирует, эта волна дойдет примерно через полгода-год. Все подорожает, качество станет хуже, жить станет тяжелее – не в первый раз, как говорится», — отмечает собеседник «КС».

Нарек Авакян выделяет следующие отрасли российской экономики, которые почувствуют эффект в большей степени: «В первую очередь, пострадают потребительские сектора, особенно ритейл в части потребительской электроники и прочих импортных товаров. Пострадает и строительный сектор, поскольку иностранные инвестиции в российскую недвижимость, которые и так незначительны, сократятся еще сильнее».

По мнению Андрея Хохрина, в ближайшей перспективе очевидно, что от падения курса рубля больше всего пострадает туристическая отрасль, которая и сейчас на грани выживания из-за коронавируса. «Пострадают авиаперевозки, автомобильная промышленность. «АвтоВАЗ» уже заявил, что пересмотрит цены на свои автомобили из-за падения курса рубля. Также наиболее сильно выросший доллар скажется на сфере электроники, бытовой техники и гаджетов», — отметил Андрей Хохрин.

«Если говорить о том, кого сильнее всего затронет, думаю, прежде всего пострадают отрасли, производящие и продающие условно дорогие товары – ну, кроме элитных — эти-то всегда преуспевают, – продолжает Сергей Дьячков. – Больше всего достанется, в частности, производителям и продавцам автомобилей, одежды, продуктов питания высокого качества. Спрос неминуемо будет «сползать» на более дешевые товары».

Перспективы: вернемся ли мы когда-нибудь к старому?

И еще один вопрос, который интересует многих: стоит ли ждать «отскока» и возврата к исходному состоянию? Если стоит, то когда и как это произойдет?

«Оптимистичную» точку зрения можно условно поделить на два варианта. Либо «все под контролем, это просто хорошая возможность скупить у иностранцев за бесценок российские активы», либо «это всего лишь паника, скоро финансовые акулы придут в себя после праздников и все вернется в норму». Но есть и другие мнения.

«Острая фаза наступившего мирового кризиса, между тем, насколько я понимаю, продлится несколько месяцев, не более. Но отскока стоимости нефти ждать будем долго – вспомните конец восьмидесятых, – рассуждает Сергей Дьячков. – Дополняет картину, конечно, коронавирус, но есть некое ощущение, что к лету борьба с вирусом в целом завершится. Я бы обратил внимание на то, что Китай резко снизит темпы своего роста, то есть выход из возникшего кризиса по крайней мере в первый год после острой его фазы будет относительно медленным. Про Россию – труднее всего говорить… Очень сложно все будет в России, как бы и что бы ни делали и ни говорили власти. Беднеющий народ, нерастущая экономика, то есть для нас выход из этого кризиса будет весьма трудным и долгим».

«Праздничные события – это только начало глобальных экономических процессов, последствия от которых будут ощутимы на протяжении многих лет. Можно сказать, что мы пришли в точку невозврата – когда предыдущая экономическая модель мира больше не будет работать – резюмирует создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко. – Такие точки обычно называются мировыми кризисами, но после того, как мировая экономика их проходит, начинается новый рассвет и рост. Правда у всех с разными темпами – все зависит от того с какими исходными данными страны подошли к этой точке. Однозначно можно сказать, что в ближайшие годы возврат к 60 долларам за баррель нефти представляется маловероятным – мы вступаем в эпоху низких цен на нефть – примерно таких, какие были в девяностых годах. Двадцать лет доминирования стран – экспортеров энергоресурсов закончились».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.