На предприятиях продолжается сбор подписей за присвоение Новосибирску звания города трудовой доблести. На специальном сайте инициативу поддержали более сотни человек.

4 марта первый вице-спикер, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Панфёров встретился с коллективом СибНИА имени С. А. Чаплыгина. Он ответил на вопросы сотрудников и рассказал подробности об инициативе ЕР присвоить Новосибирску почетный статус «Город трудовой доблести».

В финале встречи они оставили подписи под обращением к президенту. «Ваш институт был создан в 1941 году и в первую очередь решал вопросы обороны. Ваши родственники, а у кого-то отцы и матери – в тылу или на фронте ковали Победу. Я предлагаю добиться присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». Каждый четвёртый патрон – наш, каждый четвёртый самолёт – наш, госпитали, сибирские дивизии, предприятия – это всё Новосибирск», – подчеркнул Андрей Панфёров.

Директор СибНИА, депутат горсовета Новосибирска от фракции ЕР Владимир Барсук добавил, что институт в войну решал важнейшие государственные задачи в сфере авиации: «Один из самых серьёзных этапов работы института – 1946-1949 годы, когда сюда приехал Антонов. Ан-2 создан в Новосибирске. Вообще, все самолёты Советского Союза прошли у нас первые испытания. А сейчас все самолеты российской малой авиации проходят через наши аэродинамические трубы».

1 марта президент подписал закон «О почётном звании «Город трудовой доблести». На этот статус может претендовать город, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 12 февраля Совет депутатов обсудил предложение «Единой России» обратиться к федеральным властям с просьбой присвоить это звание Новосибирску. 26 февраля за инициативу подписались рабочие завода «Сибиар». На встрече с губернатором Новосибирской области, руководителем регионального отделения партии Андреем Травниковым идею поддержали представители Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий.

Принять участие в акции могут все желающие: оставить подпись под обращением к президенту о присвоении городу статуса трудовой доблести. можно на специальном сайте новосибирскгерой.рф или в Законодательном собрании Новосибирской области. Встречи на предприятиях региона продолжаются.

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