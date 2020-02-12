Депутаты совета депутатов Новосибирска в ходе сессии 12 февраля единогласно поддержали обращение к федеральным властям о присвоении Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести». Это предложение в горсовет внес мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Представленная инициатива о присвоении городу Новосибирску звания «Город трудовой доблести» является необходимым, знаковым и, несомненно, важным решением для города и всех жителей», – уверен мэр Анатолий Локоть.

Напомним, 16 января 2020 года в первом чтении был принят проект Федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

С инициативой о присвоении Новосибирску этого почётного звания выступили городской и областной советы ветеранов. Идею поддержал мэр Анатолий Локоть, общественность, районные активы, 29 общественных организаций, 8 активов советов ТОС, 11 национально-культурных автономий и организаций, 4 религиозные организации, педагогические и трудовые коллективы города.

По словам мэра Анатолия Локтя, присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» Новосибирску станет достойным подарком ветеранам, труженикам тыла и их потомкам к празднованию 75-летия Великой Победы.

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