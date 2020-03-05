Кластеру «Цифровой энергетики» Новосибирской области помогут крупным заказом «Россетей»

Обнародованы детали программы развития в Новосибирской области промышленного кластера «Цифровая энергетика». Общий объем инвестиций в программу составит 141,55 млн рублей, рост объемов производства оборудования к 2025 году превысит 8,5 млрд рублей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утвердил программу развития в промышленного кластера «Цифровая энергетика», документ опубликован на портале облправительства. Как следует из документа, программа будет разбита на два этапа. Первый реализуют в 2020-2023 годах, в его рамках, в том числе, планируется создать 600 тыс. точек учета электроэнергии для цифровых электросетей. Второй этап, 2023-2025 годы, предусматривает установку 800 точек учета электроэнергии, создание производства комплектных «цифровых» трансформаторных и распределительных подстанций, в том числе совмещенных с многоканальными зарядными станциями с цифровым управлением для зарядки городского электрического транспорта и электромобилей.

Общий объем инвестиций со стороны участников кластера составит 141,55 млн. рублей. Напомним, в кластере участвуют компании «РиМ», «ЭМА», «Болид», НПП «МТ», НПФ «Арс Терм» и НПФ «Ирбис». В документе предлагается возможное решение вопроса финансирования кластера за счет договоренностей с ПАО «Россети» о поставках автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов. Предполагается, что соглашение будет рассчитано на три года, за которые на объекты в частном секторе участниками кластера будет поставлено около 2 млн приборов интеллектуального учета. Также в рамках проекта планируется строительство в Новосибирской области демонстрационной зоны для натурных эксплуатационных испытаний оборудования для цифровых технологий электрических распределительных сетей ПАО «Россети».

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