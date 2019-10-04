Власти Новосибирской области договорились с «Россетями» о развитии цифровой энергетики

Правительство Новосибирской области и «Россети Сибирь» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровой энергетики.

Соглашение было заключено в рамках форума «Российская энергетическая неделя», стартовавшего 2 октября 2019 года в Москве. По данным пресс-службы обладминистрации, возможен запуск одного из пилотных проектов внедрения цифровых технологий на электрических сетях в Новосибирской области.

Стороны выразили готовность сотрудничать в принятии совместных предложений и их представления Совету по цифровой трансформации ТЭК РФ Минэнерго.

Сейчас в Новосибирской области идет работа по созданию промышленного кластера «Цифровая энергетика». Его участниками стали АО «Радио и микроэлектроника», ООО «Болид», НПП «Микропроцессорные технологии», научно-производственные фирмы «Арс-терм» и «Ирбис», ООО «Энергетика микроэлектроника автоматика». В частности, планируется выпуск цифрового оборудования для интеллектуальных систем учета и управления потреблением энергии.

Инвестиции в реализацию программы кластера составят 141,5 млн руб. Они будут предоставлены самими участниками проекта без поступлений средств из регионального бюджета.

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