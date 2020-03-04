Спустя два дня после вступления в силу требований по обязательной маркировке всей продаваемой в России обуви, пресс-служба Минпромторга опубликовала постановление главы правительства Михаила Мишустина, согласно которому крайний срок переносится с 1 марта на 1 июля.

«Сегодня мы фиксируем рост количества заказов кодов маркировки для обувной отрасли за последний месяц, что говорит о готовности к работе и активном участии бизнеса в проекте. Минпромторг призывает компании не откладывать начало работы в системе до последнего дня, не дожидаться 1 июля и уже сейчас активно готовиться к внедрению маркировки в отрасли», — заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Предложения по переходу к обязательной маркировке обуви Минпромторг разработал по итогам обсуждения с регуляторами, бизнесом и оператором системы маркировки «Оператор-ЦРПТ», совместным предприятием «Ростеха», группы USM Алишера Усманова и «Элвис-плюс групп» Александра Галицкого. Эксперимент с маркировкой обуви начался летом 2018 года — на тот момент Минпромторг решил, что продавцам хватит времени до марта, чтобы подготовиться к работе в системе. Сами обувщики ближе к концу этого срока рекомендовали сдвинуть его на полгода, до 1 сентября но глава правительства в итоге дал им три месяца.

Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, был утвержден распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года. К таким товарам были отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувные товары, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки.

Перенос дедлайна по маркировке обуви не стал первым в своем роде — в конце 2019 года маркировку некоторых лекарств перенесли на полгода, с 1 января на 1 июля 2020 года.

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