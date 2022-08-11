Новосибирские власти ищут инвесторов для производства «Обуви России»

Власти Новосибирской области сообщили о поиске инвесторов, готовых приобрести завод обувной компании S-TEP в Бердске. Ранее ГК «Обувь России» (ныне — OR Group) объявила о приостановке предприятия с 1 августа из-за финансовых сложностей.

Власти Новосибирской области подготовили обращение на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с просьбой оказать содействие в поиске инвесторов для обувной фабрики S-TEP в Бердске группы компании «Обувь России». Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 11 августа министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Напомним, в конце июля стало известно о том, что завод S-TEP приостановит работу с 1 августа текущего года из-за финансовых сложностей на предприятии. По словам депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксёненко, причиной сложившейся ситуации стал дефолт владельца.

Так, в начале года и в апреле OR Group допустила ряд дефолтов по облигациям. В июне организация предложила владельцам облигаций три варианта реструктуризации задолженности, один из которых подразумевает передачу доли в головной компании.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, ситуацией на обувной фабрике S-TEP занимаются как на региональном и федеральном уровнях. Власти намерены найти инвестора для продажи предприятия.

«Мы подготовили письмо и обращение на имя министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова, попросили содействия в поиске инвесторов потенциальных, которые бы заинтересовались этим ресурсом. Сейчас некоторые компании уже интересуются состоянием дел. Надеюсь, что предприятие только на некоторое время прекратит свою деятельность, и в скором времени найдется инвестор, которые действующее производство, которое работало долгие годы, пользовалось популярностью и спросом, приобретет и запустит», — сказал министр.

Он также добавил, что региональные власти обратились к представителям концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности в Белоруссии «Беллегпром». «Для того, чтобы они тоже этот актив посмотрели и им заинтересовались», — подчеркнул глава министерства.

По словам министра, в настоящее время «Обувь России» имеет кредитный портфель порядка 7 млрд рублей. Основными кредиторами выступают «Промсвязьбанк», Сбербанк и Банк ВТБ.

Стоит добавить, что в середине июля арбитражный суд удовлетворил иск Промсвязьбанка» о взыскании более 580 млн рублей с ООО «ОР» (входит в OR Group). Организация подала в суд в целях взыскать с ответчика задолженность.