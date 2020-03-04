Новая линия сортировки мусора открыта в Новосибирске

Вчера, 3 марта, в Новосибирске торжественно открыли новую линию сортировки мусора на Гусинобродском полигоне. Значимость события для мегаполиса подчеркивало присутствие на мероприятии двух региональных министров – министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова и министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрея Даниленко.

Новая сортировочная линия, введенная МУП «САХ», послужит развитию системы сортировки ТКО и повышению безопасности эксплуатации действующего полигона. «Производительность линии составляет от 25 до 30 тысяч тонн в год (при работе в две смены). Ее установка позволит разделить твердые коммунальные отходы на следующие фракций: картон, бумага, стекло, ПЭТ бутылка микс, пленка ПВД микс, цветной и черный металл. Процент извлекаемых полезных фракций может колебаться от 7% до 15%. Режим работы – круглосуточный при расчетных температурах наружного воздуха от -40 до +40», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Несмотря на то, что мощность новой установки значительно меньше объема отходов, поступающих на Гусинобродский полигон, в правительстве области считают запуск линии важным этапом развития инфраструктуры в сфере обращения с отходами в регионе. «В настоящее время идет активная доработка концессионного соглашения по строительству крупных мусоросортировочных комплексов, которые будут сортировать весь поступающий на полигоны объем мусора, – отметил Денис Архипов. – Пока такие объекты не построены и не запущены в эксплуатацию, появление подобных небольших мобильных линий является эффективным решением по развитию системы сортировки мусора».

В ходе мероприятия отмечалось, что значительная часть отходов производства и потребления, поступающих на Гусинобродский полигон, пригодна для вторичного использования: полиэтилен низкого давления, алюминиевая банка, гофрокартон, стекло, ПЭТ и т.д.. «Отбор горючего мусора повышает безопасность полигона и уменьшает риски возникновения пожаров на нем», – прокомментировал Андрей Даниленко.

В рамках региональной программы, направленной на развитие инфраструктуры в сфере обращения с ТКО в Новосибирской области за счет средств областного бюджета ведется строительство полигонов, отвечающих современным требованиям. В 2020 году планируется выполнить работы по строительству площадок временного накопления ТКО в Доволенском, Здвинском, Маслянинском, Чулымском районах, а также второго этапа работ по площадке в Усть-Тарскском районе, по завершению реконструкции полигона в Северном районе, началу строительства полигона в Болотнинском районе и проектированию полигона в Каргатском районе – всего восемь площадок.

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