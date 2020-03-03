Новосибирский НПП «Восток» влился в завод полупроводниковых приборов

Как стало известно «Континенту Сибирь», научно-производственное предприятие «Восток» было реорганизовано и вошло в состав Новосибирского завода полупроводниковых приборов с ОКБ (НЗПП с ОКБ).

Юридическая ликвидация «Востока» прошла в феврале текущего года. Как пояснили в НЗПП с ОКБ, физическое слияние предприятий еще продолжается. Кроме того, в связи с реорганизацией предприятий произошло изменение в составе акционеров Новосибирского института программных систем (НИПС). 42,31% акций НИПС, ранее принадлежавших «Востоку», теперь перешли к НЗПП с ОКБ.

ОАО НПП «Восток» специализируется на выпуске изделий микроэлектроники и электронного приоборостроения, как и НЗПП с ОКБ входит в состав холдинга «Росэлектроника» корпорации «Ростех». В 2013 году в «Росэлектронике» озвучили планы предстоящего объединения сибирских активов холдинга, на базе которых в 2015 году началось создание научно-производственного кластера – НПО «Электроника Сибирь» — который также вошел в программу реиндустриализации Новосибирской области.

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