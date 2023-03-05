В Новосибирске начали выпуск аккумуляторов нового поколения для модернизации электроподстанций СФО

На Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ), входящем в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», запустили серийное производство блоков аккумуляторных батарей, созданных на базе передовой технологии литий-железо-фосфатных источников питания. Об этом сообщается на сайте корпорации «Ростех».

Серийный выпуск новейших аккумуляторных батарей станет основным этапом масштабного инфраструктурного обновления региональных электроподстанций энергетической сети Сибирского федерального округа. Данное мероприятие предполагает замену систем оперативного постоянного тока, исполненных на базе устаревших, технологически и ресурсно, кислотно-свинцовых энергонакопителей, на системы, основанные на современных литий-железо-фосфатных источниках питания.

Новые источники питания отличают улучшенные технические характеристики, такие как надежность, продолжительность рабочего цикла, энергетическая плотность, а также соответствие современным экологическим стандартам.

Как рассказал пресс-службе корпорации «Ростех» генеральный директор НПЗ Антон Клоков, после энергетической сети СФО в планах предприятия участие в программе по модернизации электроподстанций на Дальнем Востоке. Руководство завода и холдинга считают это направление одним из наиболее перспективных в линейке гражданской продукции НПЗ, известного на весь мир своими изделиями специального назначения.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что Новосибирский приборостроительный завод представил новейшие образцы прицелов на международной выставке оружия и военной техники в ОАЭ.