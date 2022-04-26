Глава Минпромторга РФ даст поручение по созданию центра компетенций в области микроэлектроники в Омске

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров даст поручение профильным департаментам по созданию центра компетенций в области микроэлектроники на базе Омского научно-исследовательского института приборостроения. Предложение о создании центра высказал губернатор Александр Бурков в ходе встречи с министром.

Встреча губернатора Омской области Александра Буркова и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова состоялась в рамках делового визита омской делегации в Узбекистан и посещения международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», сообщает пресс-служба облправительства. Глава Омской области представил главе Минпромторга РФ ряд импортозамещающих решений для отечественного машиностроения и микроэлектроники.

Так, Александр Бурков сообщил министру о возможности организовать на базе федерального научно-производственного центра (ФНПЦ) «Прогресс» «Ростеха» выпуск резинокордных и резинометаллических изделий для российской техники. Отмечается, что предприятие готово получать дополнительные заказы на производство комплектующих для судостроения.

Кроме того, в ходе встречи глава региона предложил создать центр компетенций в области микроэлектроники на базе Омского научно-исследовательского института приборостроения (ОНИИП, входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»). Предприятие планирует, в частности, освоить выпуск не менее 2 тыс. типов иностранных комплектующих и организовать производство изделий функциональной микроэлектроники в объеме не менее 1 млрд руб. в год. Помимо этого, институт готов проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

«ОНИИП может занять определенную нишу по микроэлектронике, которая сегодня необходима российской экономике. Предстоит проделать большую работу в плане НИОКРов и уже в дальнейшем говорить о серийном выпуске. Центр компетенций позволит, с одной стороны, развить научную базу, а с другой — дать совершенно новую номенклатуру, которая не производилась в нашей стране. Договорились, что соответствующие поручения дадут «Ростеху» и профильным департаментам Минпромторга», — сказал губернатор Омской области.

Отметим, в начале апреля стало известно о планах по разработке материалов для импортозамещающей продукции на базе ФНПЦ «Прогресс» в Омске. На предприятии намерены открыть центр материаловедения по разработке рецептур и технологий изготовления резиновых смесей для производства шин.

Напомним, что ранее цель стать главным центром микроэлектроники восточной части России ставил перед собой НЗПП Восток. «Исторически так сложилось, что в России главным центром микроэлектроники остается Зеленоград. Кроме известного «Микрона», есть тенденции к запуску в Зеленограде еще одного мощного предприятия на базе «Ангстрем-Т». Но, тем не менее, устойчивое второе место после Зеленограда остается за Новосибирском», – отмечал в интервью «Континенту Сибирь» в марте 2021 года Владимир Исюк, занимавший на тот момент позицию генерального директора «НЗПП с ОКБ».