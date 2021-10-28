Ростех намерен развивать в Новосибирске электротакси

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в госкорпорацию Ростех, планирует запустить в нескольких пилотных регионах, включая Новосибирск, сервис электротакси.

Как сообщается на сайте КРЭТ, партнером развития электротакси в регионах выступит проект Electro.cars, позиционирующий себя, как платформу для автоматизации электро-инфраструктуры. О самом проекте известно пока немногое, юридическим лицом м выступает московское ООО «Гриндивижин», зарегистрированное в мае текущего года. Учредителем компании выступает АО «Холдинг Гринсити», специализирующееся на деятельности холдинговых компаний. На сайте Electro.cars указывается, что партнером проекта является Сбербанк.

По информации КРЭТ, концерн вместе с партнером поставят в 8 пилотных регионов России, включая Новосибирск, электрозаправочные станции и программное обеспечение для их работы. Мощность электрозарядных станций составит 50 кВт и 22 кВт, их будут производить на Рязанском приборном заводе. Уточняется, что предварительные переговоры о запуске электротакси прошли с «руководителями ведущих сервисов заказа такси, владельцами таксопарков, представителями уполномоченных органов исполнительной власти субъектов» на всероссийской конференции Taxi-2021, прошедшей в начале октября в Сочи. Более подробные детали проекта пока не раскрываются.

По данным РБК, проект может быть реализован уже в начале 2022 года. В каждом пилотном регионе будет создан оператор. Финансирование проекта пойдет частично из федерального бюджета, частично – от инвесторов. В соответствии с концепцией развития электротранспорта в России до 2030 года, утвержденной правительством РФ, с 2021 по 2024 год планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и установить 9, 4 тыс. зарядных станций по всей стране.

Напомним, ранее заправки для электротранспорта в Новосибирске начал активно устанавливать Новосибирскэнергосбыт. При этом представители городских властей не исключали, что в перспективе производство таких заправок может быть локализовано в Новосибирске.