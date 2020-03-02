Нерадивым омским застройщикам уберут льготы по земельной аренде

Власти Омской области готовят изменения в законодательство, по которым земельные льготы застройщикам будут предоставляться в зависимости от темпов строительства.

Как пояснили в пресс-службе правительства Омской области, сейчас темпы жилищного строительства не попадают под правовое регулирование. В итоге одни застройщики возводят здания быстро, другие же затягивают сроки строительства и сдачи объектов. По словам министра имущественных отношений региона Евгения Козлова, для застройщиков предусмотрены преференции — льготная арендная плата в размере земельного налога. Власти предлагают применять ее в течение восьми лет, начиная с даты предоставления участка в аренду, а затем применять экономически обоснованный коэффициент, который уже установлен в размере 2,6% кадастровой стоимости.

В итоге арендующие государственные земли недобросовестные застройщики фактически окажутся без этой льготы. «Подход соответствует принципам налогового законодательства, предусматривающим применение повышающих коэффициентов при исчислении земельного налога за участки для жилищного строительства, если в нормативные сроки на них не получил реализацию проект по строительству многоквартирных жилых домов», — отметили в правительстве Омской области. Сейчас проект документа, предусматривающий изменения в региональное законодательство, проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Согласно данным регионального минимущества, сегодня в Омской области значится 102 объекта незавершенного строительства, включая жилые дома, административные и другие здания.

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