Хотя Новосибирская область и занимает в России третье место по числу контейнеров для раздельного накопления бытовых отходов, сортировка ТБО остается для региона проблемой, требующей особого подхода. О том, как воспринимает население очередную новацию «мусорной реформы» и какую выгоду можно извлечь из нее — в интервью ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА, заместителя координатора Новосибирского регионального отделения ЛДПР и депутата горсовета в областном центре.

— Евгений Владимирович, настолько ли актуален для нашей страны вопрос раздельного сбора отходов?

— Наше счастье и одновременно беда заключаются в том, что мы живем в очень большой и богатой стране, позволяя себе беззаботно разбрасываться ресурсами. Каждый россиянин производит в год около 400 килограммов мусора, а наши свалки по своей территории сопоставимы с площадью Швейцарии. Согласно данным Минприроды, у нас перерабатывается не более 5–7% отходов, тогда как многие страны давно научились превращать их в сырье и энергию. Из отходов пластика получают гранулы, пригодные для производства новой продукции, из старых автопокрышек делают покрытия для детских игровых площадок, из вторсырья производится целлюлоза, используемая в производстве бумаги или картона. И России также требуется прийти к цикличной экономике, в которой все отходы собираются, перерабатываются и получают полноценную вторую жизнь.

— Тем не менее внедряется система раздельного сбора отходов непросто. С какими сложностями встречается здесь Новосибирская область?

— Сложности те же, что и везде. Так, с января в Москве стартовала централизованная система раздельного накопления ТБО, но работает она пока с большими сбоями. Чаще всего не хватает спецконтейнеров для сбора вторсырья и площадок для их установки.

Жители Новосибирской области готовы собирать отходы раздельно, но контейнеров для этого в шаговой доступности очень мало. На целый регион приходится 2287 единиц — капля в море. Только Новосибирску их необходимо тысяч десять, тогда как, например, в Центральном и Железнодорожном районах таких контейнеров почти нет. Нужна модернизация контейнерных площадок, не отвечающих требованиям к раздельному сбору отходов. Пока, к сожалению, не сформирована на региональном уровне четкая политика по данному вопросу, но истоки проблемы находятся на федеральном уровне: в законодательстве до сих пор отсутствует юридическое определение раздельного накопления отходов и того, кто же должен отвечать за их сбор. Полагаю, проявить инициативу здесь должны депутаты Госдумы.

— Кроме регионального оператора «Экология — Новосибирск», кто еще может заниматься вопросами раздельного сбора ТБО?

— У нас в Новосибирске уже пять лет очень ярко проявляет себя волонтерское движение «Зеленая белка», которое возникло в Академгородке и уже выросло до общегородских масштабов. Десять раз в году добровольцы этого движения проезжают по шести маршрутам, собирая пластик, стекло, макулатуру и даже неисправную бытовую технику, что позволяет отправлять на переработку до 100 тонн прошедших сортировку отходов. По инициативе активистов проекта «Чистый Бердск» в этом городе открылся первый пункт приема вторсырья. Это, кстати, хорошо забытая практика, которую стоит возобновить. Все помнят, как в советское время существовали пункты приема стеклотары, пионеры собирали металлолом, а за макулатуру можно было получить дефицитные книги. Сегодня стеклянные бутылки можно сдать только на проходной завода «Экран», да еще в нескольких местах Новосибирска. Может быть, стоит создавать такие пункты при крупных магазинах, как в Европе: человек идет за продуктами, а попутно на возмездной основе освобождается от стеклотары и ненужной бумаги.

— Однако бизнес, связанный с приемом вторсырья, не очень доходен. Кто же станет заниматься им?

— У нас в Новосибирской области идет в повторную переработку только 5% отходов. Чтобы этот показатель вырос, необходима региональная программа поддержки бизнесменов, занимающихся сортировкой и переработкой мусора. Предоставить им на льготных условиях места для приема вторсырья, дать на эти цели недорогие кредиты, разместить муниципальный заказ на производство продукции из отходов — и дело сдвинется с мертвой точки, уверяю вас. В том же Бердске пошли навстречу частному инвестору и отвели земельный участок для строительства мусоросортировочного завода.

— Многие считают препятствием для раздельного сбора отходов российский менталитет. Разделяете ли вы эту точку зрения?

— Я считаю ее в корне неверной, потому что общественный запрос на развитие системы раздельного накопления существует. Да, у нас пока нет необходимых знаний и культуры, но до населения следует доносить информацию, неустанно заниматься пропагандой — и все у нас получится. Когда в 2014 году в Москве запускали пилотный проект по раздельному сбору отходов, сознанию граждан понадобилось не менее полугода, чтобы приспособиться к новому мышлению. И мы тоже научимся сортировать отходы в домашних условиях, как делается в цивилизованных странах, особенно если люди ощутят выгоду от этого процесса.

— А какая же выгода может заключаться в раздельном сборе отходов?

— В Европе для населения существуют разные тарифы. Хочешь — сваливай мусор в одну кучу и плати больше, а если будешь сортировать его — тогда будешь платить за услугу по вывозу мусора на 30% меньше. Ведь фактически гражданин, разделяя мусор, производит вторсырье, которое регоператор затем продаст, а значит, он должен и поделиться с человеком частью своего дохода. У нас в стране также действует постановление Правительства № 505, которым предусмотрено снижение оплаты за вывоз сортированного мусора. И эту информацию необходимо доносить до людей, меняя их экологическое сознание.

— Какие еще меры должен предпринять регион для того, чтобы система раздельного сбора отходов реально заработала?

— Необходимо обязать каждую управляющую компанию модернизировать свои контейнерные площадки, адаптировав их к раздельному вывозу ТБО, а всех дворников обучить новым правилам обращения с отходами. Наш региональный оператор закупает первые машины по вывозу контейнеров раздельного сбора, а следующим шагом должно стать выстраивание грамотной схемы маршрутов, по которым мусоровозы будут забирать контейнеры со дворов. И конечно, нужен неусыпный контроль общественности за деятельностью УК и регоператора, чтобы те исполняли свои обязанности должным образом. Тогда хотя бы отчасти не надо будет сжигать мусор или закапывать его на свалках, что принесет лишь пользу экологии нашего региона.

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