Началась зимняя школа банка ВТБ и НИУ ВШЭ по финансам и кредиту

147 студентов из 38 регионов и 65 вузов стали участниками зимней школы Банка ВТБ и Высшей школы экономики по финансам и кредиту «Финансы. Расширяя горизонты», которая проходит в рамках олимпиады «Я — профессионал». В этом сезоне на школу было подано 660 заявок, из которых организаторы отобрали около 20%. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Банк ВТБ уже третий год подряд выступает партнером олимпиады и проводит две зимние школы — по бизнес-информатике и финансам.

В этом году темами выступлений станут нововведения в области корпоративных финансов и финансовых рынков, проектное финансирование, цифровизация бизнеса, особенности Private banking и другие направления банковской деятельности. Также в программу школы включены тренинг по командообразованию, игра «Цифровая трансформация банка», лекции по soft skills, досуговые и спортивные мероприятия.

«Сегодня на площадке 147 ребят со всей страны. Мы добились того, что хотели: чтобы они встречались на зимних школах, чтобы видели друг друга офлайн — приехали, познакомились, провели вместе очень интенсивные дни школы, потом разъехались и продолжили придумывать совместные проекты, начали ездить друг к другу в гости.

Таким образом создается то профессиональное сообщество, которое и станет будущим нашей России, — отметила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара. — Мы рады, что школа востребована. Интерес к зимним школам очень сильно возрос».

Зимние школы — это образовательные форумы, на которые приглашаются участники проекта, успешно прошедшие дополнительный конкурс. В этом году организаторы проведут 18 школ в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Сочи, Тюмени и Томске. На школах ведущие эксперты в различных профессиональных областях проводят лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны.

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