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Амбассадор Novikov School и директор Шемрок Restopub
Директор по развитию центра имплантологии и хирургии «Эдем»
Амбассадор Novikov School и директор Шемрок Restopub
Управляющий филиалом «Новосибирский» Банка «Глобэкс» с 2006 по 2014-й год
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