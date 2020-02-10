Глава новосибирского отделения «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с депутатами от ЕР в горсовете перед сессией, на которую выносится вопрос об отмене партийных списков. 12 февраля перед голосованием фракция соберется еще раз, чтобы обсудить обстановку.

10 февраля состоялось очередное заседание фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Новосибирска. В обсуждении нюансов предстоящей сессии принял участие глава регионального партийного отделения, губернатор Андрей Травников. Самый резонансный пункт повестки – вероятность изменений в Уставе города и полного перехода на мажоритарную систему выборов в горсовет.

Собеседники корреспондента «Континент Сибирь» из фракции ЕР в горсовете на условиях анонимности отмечают: за «закрытыми дверями» партийное руководство убеждает депутатов в целесообразности полного перехода к одномандатной системе выборов – в интересах партии, избирателей, а также самих будущих кандидатов, некоторые из которых рассчитывают на поддержку ЕР.

Сейчас 10 из 50 человек горсовета Новосибирска держат «списочные» мандаты. Четверо из них – представители ЕР, еще четверо избраны от КПРФ, по одному – от «Справедливой России» и ЛДПР.

«У депутатов есть вопросы, на которые они еще не получили ответы», – подчеркнул в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» член фракции ЕР, председатель комиссии горсовета по социальной политике Николай Тямин. Он не стал конкретизировать, каких разъяснений или гарантий от партийного руководства ждут представители ЕР. Не исключено, что речь о границах будущих округов – изменения в Уставе потребуют «перенарезки» привычных для действующих депутатов территорий.

На утро перед самой сессией отложено решение: рекомендуется ли всем членам фракции ЕР голосовать консолидировано или они могут выразить свое мнение независимо. Установка зависит в том числе от количества «сторонников» отмены списков вне фракции ЕР. Переговорный процесс продолжается: представители депутатского корпуса персонально встречаются с руководством ЕР, в том числе с губернатором.

В объединении единороссов состоит 33 человека. «За» изменения в Устав города должны проголосовать не менее 34 из 50 депутатов горсовета, тогда в сентябре этого года в Совет депутатов будут избираться только одномандатники. Некоторые собеседники редакции из ЕР уверены: у региональной партийной верхушки есть «запас» в несколько голосов на случай, если даже кто-то из единороссов не сможет присутствовать на сессии, где будет решаться вопрос об изменении в Устав города. С другой стороны, в рядах ЕР не все с энтузиазмом относятся к смене правил.

Депутат новосибирского горсовета Кирилл Покровский в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» подчеркнул плюсы отмены партийных списков: «Одномандатник представляет конкретную территорию и несет персональную ответственность за округ. Перенарезка уменьшает количество избирателей на округе, а бюджет на исполнение наказов не уменьшается. Отмена партийных списков повышает эффективность и открытость работы Совета депутатов. Но я не могу утверждать, что списки отменят. Вопрос дискуссионный».

Член фракции ЕР Олег Шестаков также отметил, что до сессии трудно предсказать, какое решение примет Совет депутатов. Хотя сам он выступает за переход к одномандатной системе.

Противники смены Устава из фракции ЕР в горсовете открыто выражать свою позицию не готовы.

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