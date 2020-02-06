Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области 30 декабря 2019 года было прекращено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Сергея Штельмаха, по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи с отсутствием в деянии состава преступления).

Напомним, что уголовное дело было возбуждено в связи с тем, что с 2011 по 2018 начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в нарушение требований федерального законодательства и должностного регламента, организовал незаконное изготовление и выдачу не предусмотренного действующим законодательством РФ пропусков, содержащих распоряжение подчиненным сотрудникам органа внутренних дел о том, что проверке не подлежат водительское удостоверение, регистрационные документы, путевой лист, перевозимый груз и документы для него, транспортное средство, а также лица, находящиеся в нем. Указанный пропуск начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Сергей Штельмах заверил своей подписью и гербовой печатью Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, а также организовал заверение пропуска гербовой печатью ГУ МВД России по Новосибирской области. Как ранее писал «Континент Сибирь», пропуск был выдан депутату Законодательного собрания Новосибирской области Николаю Мочалину.

Органами следствия было проведено расследование уголовного дела, в ходе которого был подтвержден факт выдачи удостоверений и пропусков, не предусмотренных нормативно-правовыми актами. Предписания в выданных удостоверениях на шесть человек противоречат действующему законодательству при условии совершения указанными лицами административных или уголовных преступлений.

Как говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области, в ходе расследования не было установлено фактов уклонения лиц, при помощи указанных удостоверений, от какой-либо ответственности. Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 286 УК РФ имеет место только в случае наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

«В ходе следствия эти обстоятельства были проверены и не нашли своего подтверждения существенных последствий не наступило. Законность принятого решения проверена надзорным органом», — резюмирует пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

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