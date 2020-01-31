За минувшие сутки силами дорожно-эксплуатационных учреждений и подрядных организаций с улиц Новосибирска вывезено 21 174 кубометра снега. С начала зимы – более миллиона. Эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Стефанов считает, что этого недостаточно, и причина дорожных проблем города носит системный характер.

По информации пресс-центра мэрии города Новосибирска, за прошедшие сутки в городе было убрано более 21 тыс. кубометров снега. Дороги чистили 208 единиц техники в дневную смену и 287 – в ночную. Также городские ДЭУ очистили за сутки от снега 302 километра тротуаров и 64 парковки.

При этом с начала зимы с улиц города успели убрать уже 1 млн. 5 тыс. 326 кубометров снега. По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров в городе, новосибирцам предлагают круглосуточно обращаться в МБУ «Городской центр организации дорожного движения» по телефонам 224-08-52 и 224-87-70, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирска по телефону: 051.

Сегодня, 31 января, в городе работают 253 единицы снегоуборочной техники. Снег убирают с улиц Ипподромской (от спуска с ул. Фрунзе до ул. Военной), Железнодорожной (от дома № 4/1 до Бурлинского переезда), Дуси Ковальчук (от ДК Кирова до ул. Холодильной), Кошурникова (с парковок от дома № 33 до ул. Лежена), Гусинобродского шоссе (с остановок и пешеходных переходов от ул. Доватора до ул. Волочаевской), Никитина (от ул. Воинской до ул. Панфиловцев), Ильича, Станиславского (от ул. Степной до ул. Пархоменко), Большевистской, Сибиряков-Гвардейцев, Нахимова, Тюленина, Мясниковой, с перекрестка ул. Кирова и ул. Лобова, Красного проспекта (от ул. Октябрьской до ул. Свердлова).

Однако, несмотря на отчеты о тоннах вывезенного снега, многих новосибирцев не устраивает качество проводимых работ. О том, что причина такого недовольства кроется в самой системе содержания дорог города – на своей странице в Facеbook рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Стефанов.

«В городе нет муниципального, в регионе нет регионального порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог. И если ТУАД (территориальное управление автомобильных дорог) использует федеральный порядок, то муниципалитеты и этого не делают», — отмечает Александр Стефанов.

По его мнению, сам принцип выбора приоритетов для дорожных работ в городе не отрегулирован, а все приоритеты выстраиваются по системе обращения граждан, предписаний ГИБДД и решений судов.

Кроме того, в Новосибирске, по мнению спикера, отсутствует утвержденный порядок содержания и ремонта дорог в соответствии с 257-ФЗ, а утвержденный порядок в части уборки в принципе не работоспособный и не реализуемый. Сам же владелец дорог «бездействует в части обеспечения сохранности дорог (196-ФЗ)», а также «не осуществляет диагностику улично-дорожной сети в соответствии с 257-ФЗ».

Одной из причин плохой организации содержания дорог в городе Александр Стефанов называет отсутствие паспортов улично-дорожной сети (УДС). Поэтому принятый норматив финансовых затрат на содержание городских дорог не может быть эффективно применен в связи с отсутствием данных по УДС.

Также эксперт отмечает, что в городе не применяются типовые контракты на дорожные работы, а заключенные контракты и муниципальные задания отчасти регламентируют их исполнение, но не содержат необходимых требований к результатам работы и не имеют реальных механизмов для контроля и приемки работ.

Таким образом, по мнению Александра Стефанова, в Новосибирске отсутствует системный контроль содержания и ремонта дорог при возросшем объеме осваиваемых средств.

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