Новосибирские МФО заняли треть рынка онлайн-микрозаймов в России, оказавшись на втором месте после Москвы.

За девять месяцев 2019 года новосибирские микрофинансовые организации выдали 33 млрд. рублей микрозаймов через интернет. Рост составил 95% по сравнению с предыдущим годом.

«Треть объема всех онлайн-займов выдают новосибирские компании. Условия в Новосибирской области благоприятны для создания МФО, которые развивают онлайн-продажи. Для качественного скоринга (оценки кредитоспособности заемщика) через интернет и безопасного хранения данных необходимы профессиональные IT-специалисты, которые есть в Новосибирске. При этом важно понимать, что новосибирские МФО кредитуют всю страну, а не только жителей нашего региона», – пояснил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

В целом, все МФО страны выдали за три квартала 2019 года 299 млрд. рублей заемщикам. Доля займов через интернет за девять месяцев выросла с 29% до 34%. По мнению аналитиков, микрофинансовые организации активно развивают цифровые каналы продаж, поскольку это снижает издержки на офисы и персонал. Также онлайн-кредитование увеличивает число заемщиков среди жителей отдаленных территорий, где нет отделений банков и МФО.

При этом основной причиной почти двукратного роста онлайн-микрокредитования называется снижение процентных ставок по микрозаймам. В прошлом году Банк России неоднократно ужесточал правила работы для МФО. Так, с 1 июля 2019 года размер максимальной ежедневной процентной ставки был снижен до 1%.

Новые ограничения для МФО вступили в силу с 1 января 2020 года. Теперь по потребительским кредитам на срок до одного года проценты, неустойки и иные меры ответственности, платежи за услуги кредитора не могут превышать сам долг более чем в полтора раза.

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