Число жалоб в Сибирское ГУ Центробанка с прошлого года почти не изменилось – в январе-феврале регулятор получил 976 жалоб от жителей Новосибирской области, что на 2% больше, чем годом ранее. Однако характер жалоб изменился очень значительно. Об этом сообщают в самом ГУ ЦБ.

В начале 2019 года 60% жалоб новосибирцев в Банк России касались банков, 18% – страховых организаций и 12% – микрофинансовых организаций. Год назад распределение было другим: 51% жалоб на банк, 7% – на МФО и 36% – на страховщиков.

За то, что количество жалоб на страховые организации удалось сократить почти вдвое, по мнению сотрудников ЦБ, нужно благодарить новые правила ОСАГО. «Уже третий год страховые организации с лицензией на ОСАГО обязаны оформлять полисы через интернет. Статистика жалоб показывает, что и участники рынка, и страхователи привыкли к оформлению договора онлайн. В семь раз уменьшилось число жалоб на электронные полисы, за два месяца этого года их было 12. Интернет-продажа почти не оставляет возможности навязать дополнительные страховки или отказать в полисе, поэтому жалоб на такие факты в январе и феврале этого года было только 8, это почти в четыре раза меньше, чем в начале 2018 года», – пояснил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

В 2018 году жители Новосибирской области заключили 714 тыс. договоров ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, через интернет оформили 551 тыс. полисов. То есть 8 полисов ОСАГО из 10 новосибирцы оформляют через интернет.

Двухкратный рост числа жалоб на микрофинансовые организации можно объяснить тем, что ЦБ достаточно плотно занялся рынком микрозаймов и в настоящее время постепенно «закручивает» такие показатели, как максимальная процентная ставка, общая сумма долга, срок займа и так далее. В среднем каждые полгода эти показатели корректируются в меньшую сторону. К примеру, сейчас общая сумма процентов не может превышать 250% от суммы займа, а летом 2019 она будет уменьшена до 200%. В то время как по старым договорам действуют значения 300 и 400%. Логично, что чем больше ограничений, тем больше жалоб на их нарушения – в итоге за первые два месяца новосибирцы пожаловались на микрофинансовые организации 119 раз, это в полтора раза больше, чем в январе-феврале 2018 года.

«Финансовая грамотность людей растет, все больше потребителей финансовых услуг узнают, как защитить свои права. Это касается и жалоб на МФО. Если в начале 2018 года было только одна жалоба на превышение коэффициентов, то за два месяца этого года – уже больше 20», – пояснил Николай Морев.

Жалобы на банки традиционно составляют большую часть обращений и за прошедший год их число выросло на 18%, до 585. Среди всех жалоб на банки примерно каждая пятая – на невозможность выплачивать ипотечный или потребительский кредит.

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