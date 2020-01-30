Вывоз мусора со дворов красноярского левобережья может остановиться. Так региональный оператор надеется повлиять на крупнейшую в городе управляющую компанию, заставив погасить многомиллионный долг. Депутаты называют такую позицию шантажом и допускают возможность расторжения контракта, а всю ситуацию считают свидетельством неудачи мусорной реформы к Красноярске.

«Красноярская рециклинговая компания», региональный оператор по обращению с коммунальными отходами, обслуживающий левобережье Красноярска, пригрозил прекратить вывоз мусора с ряда дворов. Причиной этого стала задолженность за услуги в размере свыше 41 млн рублей со стороны ЖСК — крупнейшей управляющей компании города.

В компании-операторе сообщили, что в отношении ЖСК уже направлена жалоба в прокуратуру Красноярска.

«Сегодня, согласно нормам СанПин, при минусовых температурах региональный оператор может вывозить твердые коммунальные отходы один раз в три дня, а крупногабаритные отходы раз в семь дней. Тем не менее, понимая высокую социальную ответственность компании перед красноярцами, мы вывозим мусор ежедневно, а где-то и два раза в сутки, чтобы не допускать забивания мусоропроводов или завалов на площадках общего накопления ТКО. При этом полученные в оплату оказываемой нами услуги средства от жителей УК «ЖСК» нам не перечисляет, и мы считаем, что жители должны задать вопрос своей управляющей компании, где деньги, которые они заплатили за вывоз ТКО», — заявляют в «Красноярской рециклинговой компании».

Сократить количество выездов в дома-должники оператор угрожает уже «в ближайшее время».

В свою очередь пресс-секретарь ЖСК Ксения Саргсян подтвердила наличие задолженности, однако уточнила, что угроза ограничения вывоза мусора касается небольшого количества дворов.

«На самом деле, жильцы активно переходят на прямые договора с региональным оператором. Через нас эти услуги сегодня эти услуги оплачивает всего несколько сотен домов — это те, кто не успел перейти на прямые договора. Все средства, собираемые с жильцов на эти цели, компания добросовестно переводит оператору. Однако действительно в некоторых домах существует проблема задолженности по коммунальным платежам, и по вывозу ТКО в том числе», — пояснила она.

По словам Саргсян, решение проблемы управляющая компания видит в усилении работы по взысканию задолженности с неплательщиков.

«Мы ведем эту работу в рамках закона, и нередко совместно с «Красноярской рециклинговой компанией». Как правило, решать вопрос удается в досудебном порядке, и лишь в ситуации со злостными неплательщиками мы обращаемся в суд», — добавляет представитель управляющей компании.

Депутат Городского совета Роман Крастелев считает заявление регионального оператора необоснованным и сравнивает его с шантажом. «Все финансовые вопросы между организациями должны решаться исключительно в суде и не должны влиять на обслуживание граждан. Сейчас же мы видим, что компания пытается выкручивать руки и шантажировать, что с моей точки зрения недопустимо. Если вывоз мусора действительно прекратится, это может стать основанием для краевого министерства экологии к расторжению контракта. И такой вариант развития событий вполне реален, нужна лишь политическая воля. Если же этого не произойдет, вопросы могут возникнуть уже к ответственным чиновникам», — полагает муниципальный парламентарий.

Одновременно депутат считает ситуацию с возможным прекращением вывоза мусора проявлением недостатков мусорной реформы в Красноярске в целом.

«Цели, которые декларировались — это повышение экологичности, ликвидация несанкционированных свалок, расширение сортировки и переработки мусора. И мы видим, что ничего из этого не происходит. Муниципальные предприятия отодвинуты, рынок отдали частникам, которые лишь повышают плату за свои услуги и, как мы видим, пытаются выкручивать руки», — резюмировал Крастелев.

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