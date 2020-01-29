Сегодня председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина приняла участие во встрече с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, на которой обсуждались вопросы цифровизации сибирских регионов.

Как отметили участник встречи, Сбербанк уже подписал соглашения о сотрудничестве в реализации цифровых проектов с рядом субъектов Федерации округа. В 2020 году в число этих регионов планируется включить Республику Тыва и Томскую область. предполагается заключить в начале текущего года. В дополнение к утверждённым документам разрабатываются «дорожные карты», содержащие конкретные направления сотрудничества, исходя из потребностей территорий.

В настоящее время наиболее активно работа по внедрению цифровых технологий ведётся в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Красноярском крае. В этих регионах стартовала реализация пилотных проектов по применению речевых технологий «голосовая клавиатура Voice2Med» для врачей, которая позволяет распознавать речь и формировать протокол приёма пациента одновременно с его осмотром; анализ снимков головного мозга на наличие очагов инсульта с применением алгоритмов искусственного интеллекта, видеоидентификация лиц в рамках реализации федерального проекта «Безопасный город». Аналогичные проекты готовятся к реализации в других регионах округа.

Среди других проектов Сбербанка по цифровизации с использованием искусственного интеллекта были названы проведение цифрового мониторинга состояния коммунальной техники и общественного транспорта, внедрение интеллектуальных транспортных систем и другое. Указанные направления и проекты соответствуют задачам отраслевой цифровизации, обозначенным в национальных проектах «Цифровая экономика РФ», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Производительность труда и поддержка занятости», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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