«КИА Центр Кемерово-Юг», являющийся официальным дилером корейской марки в Кузбассе, провел техническое открытие второго полнофункционального салона в регионе. Он расположился на улице Терешковой. Действующий салон на Баумана был переименован в «КИА Центр Кемерово-Север».

Напомним, что «КИА Центр Кемерово-Юг» (ООО «Ай-Би-Эм») является единственным официальным дилером KIA в Кемерове с 2005 года. Помимо корейской марки компания также является официальным дилером УАЗа (УАЗ-Центр Кемерово).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2019 год в городе было реализовано 2587 новых автомобилей KIA. Для сравнения: в Красноярске, где работает 3 дилерских центра KIA, было продано 2588 новых автомобилей корейской марки, а в Новосибирске — 2714.

Как пояснил «Континенту Сибирь» глава компании Денис Пронин, площадь шоу-рума нового автосалона составляет 3400 кв.м. Дилерский центр оснащен 11 постами сервиса. Также на территории комплекса имеется центр кузовного ремонта. Салон построен в соответствии с последними стандартами KIA. Его техническое открытие прошло 28 января.

Напомним, что в 2019 году в Новосибирске и Красноярске прошло открытие третьих полнофункциональных салонов KIA. В Новосибирске дилерский центр запустила компания «Центр-НСК» (ГК «Эксперт», Самара), а в Красноярске — «СИАЛАВТО» (г. Красноярск), для которой этот салон стал уже вторым. В 2020 году ожидается запуск нового дилера в Барнауле.

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