KIA укрепляет позиции: в Новосибирске торжественно открылся дилерский центр компании «Центр НСК»

8 апреля в Новосибирске прошло торжественно открытие дилерского центра KIA компании «Центр НСК». Новый салон стал уже третьим для города, однако его запуск является закономерным — именно корейская марка KIA занимает 1-ое место по продажам новых автомобилей в России среди иномарок* и имеет один из самых широких модельных рядов среди всех автопроизводителей, работающих в стране.

По итогам 2019 года KIA поставила амбициозную задачу реализовать в России 250 тысяч автомобилей. И такая цифра вполне достижима. В прошлом году в стране официально было продано 227 578 новых автомобилей KIA, что стало абсолютным рекордом за все время существования компании «КИА Моторс Россия и СНГ». Также 2018 год стал уже пятым по счёту годом*, когда KIA по объемам продаж становилась первой среди импортируемых марок в России и брендом № 2 после «Лады», если брать в расчет всех производителей легковых автомобилей. Несмотря на то, что рост российского авторынка составил 13% в 2018 году, корейской марке по собственным данным удалось вырасти на целых 25%.

Не менее сильны позиции марки в Сибири. По результатам 2018 года KIA заняла по Сибири 1-ое место среди иномарок, как и в целом по России. Однако в Новосибирской области корейский бренд пока лишь второй, хотя объемы регистраций новых автомобилей корейской марки в регионе увеличились в 2018 году, по данным «Автостат.Инфо», на 52%. “KIA — один из лидеров сегмента новых автомобилей в Новосибирске, но наша в городе составляет 8,9%, что говорит о наличии большого потенциала для роста, и мы не сомневаемся, что он может быть достигнут. Открытие салона «Центр НСК» позволит нам укрепить свои позиции в регионе», — отметил на торжественной церемонии открытия салона президент «КИА Моторс Россия и СНГ» Джин-Ха Ким.

Стоит отметить, что компания «Центр-НСК» входит в состав самарской группы компаний «Эксперт», которая является сильным и опытным игроком авторынка России. В Новосибирске эта группа компаний официально представляет такие популярные бренды, как Hyundai, Nissan, Datsun, Cadillac, GM-AvtoVAZ. Также важно отметить, что группа компаний «Эксперт» имеет огромный опыт работы непосредственно с маркой KIA на общероссийском уровне. Салон компании «Центр НСК» стал для нее уже четвертым.

Понимая востребованность и перспективность марки, компания «Центр НСК» подписала протокол о намерениях с компанией «КИА Моторс Россия и СНГ» еще в 2018 году, а уже в конце того же года технически запустила дилерский центр корейской марки на улице Большевистской. Его общая площадь составляет 9980 кв.м, и изначально он служил только для марки Nissan. Компания «Центр НСК» провела комплексную реконструкцию здания, чтобы оно отвечало всем жестким стандартам, предъявляемым компанией KIA к своим дилерам. Результат не заставил себя ждать – здание на Большевистской идеально вписалось в концепцию KIA и было признано постоянным решением для марки. Таким образом, дилерский центр соответствует требованиям корейской марки, как если бы был бы построен с нуля. «Строительство отдельно стоящего салона с нуля — это не мантра. Мы рационально подходим к этому вопросу с точки зрения бизнес-логики. Если партнер может перестроить свою имеющуюся площадку в соответствии с нашими стандартами, то мы к этому готовы. В том числе и в случае с дилерским центром на Большевистской», — пояснил в интервью «Континенту Сибирь» управляющий директор «КИА Моторс Россия и СНГ» Александр Мигаль.

Местоположение салона можно считать удачным во всех отношениях. Сюда просто добраться и из центра Новосибирска, и из Академгородка. А благодаря Бугринскому мосту новый салон доступен жителям левобережья.

В салоне «Центр НСК» вы можете получить полный комплекс услуг по продаже новых автомобилей KIA и автомобилей с пробегом, а также гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей этой марке в Новосибирске.

Пока многие автопроизводители сокращают линейку представляемых в России автомобилей, KIA в России сохраняет самый широкий модельный ряд, позволяя каждому покупателю выбрать свой автомобиль. На сегодня в дилерском центре KIA на Большевистской представлена вся линейка бренда, доступны автомобили для тест-драйва. На все новые автомобили KIA предоставляется гарантия пять лет.

Сервисная зона дилерского центра оснащена 16 постами. Благодаря наличию собственного склада запчастей и расходных материалов, а также высокой квалификации специалистов сервисного центра, прошедших обучение у KIA, вы можете рассчитывать на самый высокий и качественный уровень обслуживания на всех этапах взаимодействия с дилерским центром.

В «Центр НСК» уделили пристальное внимание и комфорту клиентов. В клиентской зоне дилерского центра можно восстановить силы в кафе, воспользоваться услугами бесплатного Wi-Fi, а самые маленькие гости несомненно оценят наличие детской зоны.

«Для нас огромная честь представлять бренд KIA в Новосибирске, и хочу поблагодарить весь коллектив и Джина-Ха Кима за то доверие и помощь, которая была нам оказана при открытии этого дилерского центра. Я надеюсь, что он станет настоящим домом для любителей и владельцев KIA, поможет им решать насущные вопросы и приносить еще больше радости от владения автомобилем этой марки», — отметил глава ГК «Эксперт» Сергей Шабанов.

Автосалон «Центр НСК» является полноправным участником дилерской сети KIA в России и СНГ. Поэтому в нем доступны все федеральные акции и предложения, предлагаемые дистрибьютором марки. Речь в частности о кредитных и лизинговых программах, сформированных совместно с партнерами марки, сезонных предложениях по покупке и обслуживанию автомобиля, а также сдаче автомобиля по схеме trade-in.

«КИА Моторс» всегда поддерживает дилеров за счет конкурентной ценовой политики, масштабных маркетинговых акций и поставок высококачественных автомобилей. Совсем скоро стартуют продажи ProCeed с кузовом Shooting Brake, и это далеко не последняя новинка марки. Существующий модельный ряд станет основой для роста «Центра НСК». И поздравляю всю команду с началом работы», — отметил Джин-Ха Ким.

С открытием «Центра НСК» KIA может занять 1-ое место среди иномарок в Новосибирске уже по итогам 2019 года. Однако, как отметили представители компании, это не самоцель. «Как любой спортсмен, мы хотим победить на каждом этапе марафона. Если вы ставите цель стать первым любыми методами, то это можно реализовать достаточно быстро, но либо в конце концов надорваться, либо уже через некоторое время утратить позиции. Но для нас важно не просто стать № 1, а сделать так, чтобы это было естественным результатом проведенной работы по улучшению качества обслуживания, выстраивания процессов взаимодействия между дилерами и клиентами. Будем ли мы при этом № 1, не столь принципиально. Если будут выстроены правильные процессы, взаимоотношения между клиентом и дилером, потребителем и брендом, то рано или поздно мы станем № 1 всерьез и надолго», — пояснил в интервью «Континенту Сибирь» управляющий директор «КИА Моторс Россия и СНГ» Александр Мигаль.

Автосалон «Центр НСК» является полноправным участником дилерской сети KIA в России и СНГ 1 of 12

Ждем вас в дилерском центре «Центр НСК» «Центр НСК» — официальный дилер KIA в Новосибирске

ул. Большевистская, 276/1

тел. 8 (383) 319–44–44

www.kia-nsk.com Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

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* — данные Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ)

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