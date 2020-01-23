Прокуратура Новосибирска направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере государственной поддержки субъектов малого бизнеса.

Руководитель организаций ООО «Солнышко» и ООО «Сибпремиум» обвиняется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), а также по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, директор вновь зарегистрированных обществ изготовил фиктивные документы о приобретении организациями различного оборудования и понесенных затрат в связи с началом предпринимательской деятельности. После этого руководитель в рамках госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» обратился в регионального министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства для получения субсидии.

«В результате противоправных действий обвиняемому удалось похитить из бюджета почти 1,5 млн рублей. Еще 1 млн рублей руководитель фирм не смог похитить, поскольку его заявка на предоставление мер господдержки не набрала нужного количества баллов», – сообщают органы прокуратуры.

Дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска. На имущество обвиняемого наложен арест.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.