«Турникеты – прошлый век»: зачем в новосибирском транспорте внедрили систему, от которой отказались в столице?

В Новосибирске не утихают споры вокруг внедрения системы турникетов в общественном транспорте. Трамваи без кондукторов дольше стоят на остановках, создают очереди из пассажиров на входе и задерживают движение последующего транспорта. Почему в городе до сих пор используют систему, отрицательно показавшую себя в Москве, и стоит ли новосибирцам ожидать отмены турникетной системы в общественном транспорте – во всем этом разбирался «Континент Сибирь».

Столичные инициативы

Два года назад в Новосибирске начали тестировать новую турникетную систему проезда в трамваях. Первым под нововведение попал маршрут № 2 «Микрорайон «Чистая слобода» — ТЭЦ-2». Систему тогда установили в одном из трамваев, полученных в 2016 году из Москвы. Аргументами за введение новой системы была экономия на оплате труда кондукторов и сокращение числа безбилетников.

Однако новосибирцы сразу не оценили нововведение и начали жаловаться на неудобство и длинные очереди в транспорт, которые создают турникеты. Несмотря на это, власти приняли решение распространить турникетную систему в трамваях по всему городу. Сегодня, по данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, в городе системами бескондукторной оплаты проезда (валидаторами) и турникетами оборудовано 29 трамвайных вагонов на правом и левом берегу.

«Сталкиваюсь с тем, что водители трамваев подгоняют граждан быстрее осуществлять посадку в трамваи, оборудованные терминалами. Тем, кому ехать дальше Юго-Западного, например, на «Чистую слободу», предлагают ждать другой трамвай, «2-ку», и садиться в нее. Спешка раздражает пассажиров, — поделился своими наблюдениями руководитель юридического отдела ГК «Сибирские сети» Иван Мосияш, — Вторая проблема — высокие ступени, войти в трамвай с детской коляской или инвалидам — задача непростая, когда такой трамвай оборудован еще и терминалом. Но как следует из ответов мэрии, граждане научились быстрее «садиться» в трамваи. И Подвижной состав обновляется, в котором уже низкие ступени имеются, в отличие от старых моделей. Может и правда подорожание проезда оправдано?».

Примечательно, что в самой Москве ещё в 2017 году турникеты были отключены во всем общественном транспорте. При этом во многих других городах продолжают внедрять неудобную для пассажиров систему.

Новосибирский общественник, координатор организации автолюбителей «Свобода выбора» Владимир Кириллов также сталкивается с жалобами жителей на турникеты в трамваях. «Тема эта уже набила оскомину, но проблема никак не решается. Жители вынуждены простаивать в очередях при посадке в транспорт. Мэрия пытается всячески показать, что Новосибирск находится на острие новаций, зато в общественном транспорте у нас – прошлый век. Продолжаем наступать на одни и те же грабли. Проще было бы установить терминалы безналичного расчета и пустить контролеров на линию. Зачем дублировать их работу «рогатками»? 300 контролеров в штате ЦУГАЭТ чем занимаются? Три года назад мы задавали этот вопрос мэрии, так и не получили ответа», — возмущается Владимир Кириллов.

По информации с сайта Единой информационной системы в сфере закупок, 10 июля 2018 года МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» был объявлен аукцион на «оказание услуг по автоматизированному расчету за проезд с обеспечением контроля доступа в транспортное средство городского наземного электрического транспорта города Новосибирска». Начальная цена закупки составляла 40 594 500 рублей. Победителем аукциона стало ООО «Градиент-проект», занимающееся продажей и установкой турникетов по Новосибирску и Новосибирской области. Стоимость одного комплекта оборудования, как указано на сайте компании, составляет 56 457 рублей. Цена заключенного контракта между ООО «Градиент-проект» и МКП «Горэлектротранспорт» составила 40 391 525 рублей. Срок контракта установлен до 31 июля 2021 года.

А как у соседей?

Вряд ли можно сказать, что у городской власти не было выбора. Например, в некоторых городах, где пытались внедрить систему контроля входа на транспорте, комфорт жителей власти все-таки оценили выше столичных инициатив. Так, в соседнем Омске в июле 2018 года в департаменте транспорта администрации обсуждали возможность установки в новых автобусах валидаторов с турникетами. Тогда же в местной прессе писали об опасениях, что многие кондукторы могут лишиться своей работы. В итоге администрация города отказалась от идеи установки турникетов в общественном транспорте города.

Интересно, что в Новосибирске не только чиновники, но и некоторые депутаты не видят ничего плохого в турникетах в общественном транспорте. Например, по мнению депутата горсовета Новосибирска Сергея Сухорукова, это «интересный опыт для сибирской столицы, призванный избежать негативного человеческого фактора». В пример депутат привел случаи, когда кондуктор высаживал детей из транспорта. «С другой стороны, турникеты затрудняют вход пассажиров в вагон. Эту проблему, считаю, нужно решать в процессе эксплуатации этих вагонов», — признал депутат.

Как рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» в диспетчерской левобережного трамвайного филиала №4, жалобы от пассажиров на проезд в вагонах с турникетами продолжают поступать. В левобережье города оборудованием контроля входа пассажиров снабжены трамваи №3, №2, №9, №16 и №10.

В свою очередь, в диспетчерской правобережного трамвайного филиала №5, уточнили, что на линии работают 15 вагонов с турникетами, следующие по маршрутам №14 и №11. По словам диспетчера, маршруты нельзя назвать маловосстребованными, судя по сдаваемой в конце дня водителями выручке.

Суета и потеря времени

Корреспондент «Континента Сибирь» решил на собственном опыте проверить удобство пользования трамваями с турникетами. Для эксперимента был выбран маршрут №14, курсирующий от площади Калинина в Заельцовском районе до Сада Мичуринцев в Октябрьском районе. Стоит заметить, что не все вагоны этого маршрута, а только половина снабжены турникетами. Вход в такой трамвай производится через передние двери. Исключение – пассажиры с колясками, которым водитель сам нажатием кнопки открывает средние двери.

На входе у пассажира два варианта расчета. Во-первых, можно приложить транспортную или банковскую карту к считывающему устройству — валидатору — и пройти через турникет. Во-вторых, произвести оплату наличными водителю через окошко, а потом также пройти в вагон через турникет, который откроет водитель с помощью кнопки.

Время посадки в вагон у корреспондента «Континента Сибирь» заняло около 50 секунд, с учетом того, что пассажиров садилось не так уж много – 5 человек. Кто-то рассчитывался картой, кто-то одновременно наличными у водителя – и это существенно удлиняло ожидание. Создалась небольшая толкучка на входе. Легко представить, что же творится в вагоне в час пик. Эту догадку подтвердили и сами пассажиры.

«Очень неудобно. Народу, бывает, едет много. Люди толпятся, кричат друг на друга», — поморщилась одна из пассажирок на вопрос об удобстве турникетов.

Водитель трамвая, представившийся Владиславом, также не в восторге от нововведения. После установки турникета время посадки пассажиров значительно удлинилось, и соблюдать график движения стало сложнее.

«Особенно неудобно вечером. Приходится включать в кабине свет, чтобы рассчитать пассажиров, сгребать и пересчитывать мелочь. А на кольце – перезагружать терминал, так как если кто-то едет на этом же трамвае обратно, аппарат отказывает в повторной оплате. Некоторые пассажиры ругают турникет: «Ну вот, опять этот черт рогатый! Сложнее всего бывает, когда огромное число болельщиков едут на хоккей в ЛДС», — горько смеется вагоновожатый.

Существенный дискомфорт и для пассажиров, и для водителя создается на выходе из трамвая. Если случайно нажать кнопку открытия турникета раньше того как откроются двери трамвая, то в кабине водителя срабатывает аварийная сигнализация. Такое, по словам водителей, раздражает и случается довольно часто, потому что многие пассажиры используют кнопку открывания турникета по аналогии с кнопкой требования остановки. Именно так получилось и в нашем эксперименте.

В итоге корреспондент «Континента Сибирь» сделал вывод, что ездить в вагоне с турникетом более-менее сносно можно только при небольшом количестве пассажиров. И только тогда, когда вы никуда не торопитесь.

С «барского плеча»?

Впрочем, в настоящее время Новосибирск заимствует не только негативный опыт столицы по установке турникетов в трамваях. Дело в том, что в Москве сегодня проводится активное обновление парка общественного транспорта, поэтому все вагоны, отслужившие положенный срок, списываются и передаются в другие города России. Так, в январе в Новосибирске на линию вышли 14 трамваев из 20-ти, безвозмездно переданных городскому хозяйству мэрией Москвы. Складывается впечатление, что происходит это по принципу «Возьми, Боже, что нам не гоже».

Однако не у всех такая ситуация вызывает недоумение. По мнению депутата горсовета Новосибирска Сергея Сухорукова, нет ничего противоестественного в поставке списанных в столице вагонов нашему городу. И то, что можно было бы назвать подарком «с барского плеча» — на самом деле спасение для транспортной системы не только Новосибирска, но и других городов, где есть подобная практика.

«Для города дешевле взять и отремонтировать московский трамвай, чем купить новый. А по эксплуатационным свойствам он будет такой же, как и новый транспорт. Вся суть в том, что Москва может позволить себе закупать новенькие вагоны, а мы лишены такой возможности в силу ограниченности бюджетных средств. Тариф в Новосибирске – один из самых маленьких в стране. Он не позволяет излишеств. Поэтому приходится экономить», — заметил депутат.

«Человек ко всему привыкает»

В мэрии города Новосибирска, отвечая на вопрос о неудобствах при пользовании трамвайными вагонами с турникетами, отметили, что «оборудование трамвайных вагонов системой бескондукторной оплаты проезда – вынужденная мера, призванная обеспечить плановый выпуск подвижного состава в условиях нехватки кондукторов и направленная на снижение убыточности перевозки пассажиров. Такая система введена только на маршрутах с небольшим пассажиропотоком, с наиболее высокой себестоимостью перевозки пассажиров» (см. фото).

Однако, как узнал корреспондент «Континента Сибирь» во время поездки на одном из таких маршрутов, пассажиропоток там совсем не маленький. Отмечали это и пассажиры, и водитель трамвая.

Примечательно, что в мэрии Новосибирска считают, что пассажиры уже привыкли к новой системе оплаты. «При очередной проверке работы системы был зафиксирован вход в салон 29 пассажиров за 1 минуту 40 секунд, что составляет около 4 секунд на одного пассажира», — говорится в письме.

Пусть в сравнении с тем временем, которое часто приходится тратить на ожидание очередного трамвая, 1 минута 40 секунд – это не так уж и немного. Однако стоять, допустим, на морозе или под дождем (с уже сложенным зонтиком, чтобы зайти и никого не задеть) лишние почти 2 минуты – не так уж приятно. Хотя маловероятно, что чиновники оценивали это обстоятельство при принятии решения.

Также в мэрии считают, что введение турникетной системы должно стимулировать жителей города пользоваться безналичной оплатой проезда. На деле, как заметил корреспондент «Континента Сибирь», среди пассажиров остается достаточно тех, кто предпочитает наличный расчет у водителя, отвлекая его на подсчет сдачи и удлиняя время остановки транспорта. «Приучать» же людей к безналичному расчету можно и без помех на входе в виде турникетов. А если власти считают, что новосибирцы массово начнут превращаться в «зайцев», то можно пустить на линию контролеров.

Конечно, теоретически у Новосибирска есть шанс, что после окончания срока контракта на установку турникетов 31 июля 2021 года систему отменят. Однако в мэрии корреспонденту «Континента Сибирь» не прояснили этот вопрос, заметив только, что «в настоящее время планируется использование (турникетов) в рамках заключенных контрактов».

При этом многие новосибирцы, пользующиеся услугами трамваев, хоть сегодня готовы поддержать отмену турникетов. Просто потому, что это неудобно. Логично, что только комфортный и быстрый общественный транспорт может мотивировать на сокращение использования личного транспорта, а это значит — будет меньше пробок и чище городской воздух. А еще удобный городской транспорт явно уменьшит число желающих взять кредит, лишь бы купить себе хоть какой-нибудь автомобиль – если не для быстрого (из-за пробок), то хотя бы для более-менее комфортного перемещения по городу.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием событий.

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