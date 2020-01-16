Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации».

Председатель новосибирского законодательного собрания Андрей Шимкив вошел в список ее участников с пометкой «по согласованию». Текст документа опубликован на сайте президента России.

Кроме того, в состав группы вошли депутат государственной думы от Омской области Олег Смолин (также по согласованию) и член СФ ФС России от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас (сопредседатель рабочей группы, по согласованию).

С полным перечнем участников рабочей группы можно ознакомиться на сайте.

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