Глава Новосибирска Анатолий Локоть назначил начальником департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Сергея Куценко.

Сегодня, 13 января, Анатолий Локоть назначил нового начальника департамента ЧС, сообщил корреспонденту «Континента Сибирь» пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов. До этого 60-летний генерал-майор Сергей Куценко возглавлял новосибирский военный институт войск национальной гвардии.

Сергей Андреевич Куценко в 1981 году закончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР с квалификацией «офицер мотострелковых войск с высшим общим образованием» по специальности «командная тактическая мотострелковых войск», в 1992 году – Военную академию им. М. В. Фрунзе с квалификацией «офицер с высшим военным образованием» по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая». С 1977 по 2019 годы служил в МВД СССР, внутренних войсках МВД России.

К своим обязанностям Сергей Куценко приступил с 13 января 2020 года. Его предшественник, Александр Ерохин, стал заместителем нового руководителя и занял должность начальника управления по ЧС.

Департамент по ЧС и мобилизационной работе мэрии входит в число структур, подконтрольных вице-мэру по городскому хозяйству Олегу Клемешову. Основными задачами департамента являются минимизация и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, проявлений терроризма и экстремизма в Новосибирске, координация деятельности структурных подразделений мэрии по вопросам пожарной безопасности, безопасности людей на воде, защита гостайны и засекречиваемых сведений в мэрии и так далее.

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