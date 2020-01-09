Новосибирская область получит 1 840 034 тысячи рублей на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра.

Соответствующее распоряжение от 31 декабря 2019 года подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Напомним, что в конце 2019 года филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное решение по проектной документации акушерского корпуса Новосибирской областной клинической больницы.

Средства на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра на базе ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» направят из федерального бюджета в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» и национального проекта «Здравоохранение».

«Готово 2 800 квадратных метров кровли, вставлены окна, закончена и подключена система отопления, полным ходом ведутся внутренние работы. В 2021 году перинатальный центр должен быть введен в эксплуатацию», — сообщает о ходе ремонтных работ пресс-служба правительства Новосибирской области.

Перинатальный центр будет предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению.

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