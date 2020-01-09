Новосибирские риэлторы сравнили среднюю цену жилья в схожих по численности населения и уровню развития городах Германии, США и Японии.

Под исследование доступности жилья попали города Гамбург, Чикаго и Саппоро. Анализ проводился по формуле коэффициента доступности, в которой средняя заработная плата делится на стоимость квадратного метра.

По оценке экспертов Центрального агентства недвижимости, стоимость квадратного метра в Новосибирске приближается к 72 тысячам рублей, а средняя заработная плата в столице Сибири, по данным Новосибирскстата, составила около 37 тысяч рублей. Следовательно, коэффициент доступности равен 0,5.

По сообщению пресс-службы агентства, стоимость квадратного метра в Гамбурге равна 176 тысячам рублей, а средняя зарплата – почти 300 тысяч в месяц. Коэффициент доступности составляет 1,7. Данный показатель в Чикаго меньше – 1,3. Средняя цена за метр квадратный – 183 тысячи рублей. Заработная плата в районе 253 тысяч рублей.

Для покупки квартиры в Саппоро (город на севере Японии) необходимо будет отдать 275 тысяч рублей за метр квадратный. Средняя заработная плата здесь составляет 130 тысяч рублей. Коэффициент доступности – 0,4. Такой же показатель и в Москве.

Более доступным жилье оказалось в Чикаго и Гамбурге. Однако квартиры в Новосибирске купить легче, чем в Саппоро и Москве. «Самый дешёвый квадратный метр в Кировском и Калининском районах Новосибирска (56 000 и 64 000 рублей соответственно), самый дорогой — в Центральном (92 000 рублей)», — сообщает Центральное агентство недвижимости.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.