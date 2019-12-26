Федеральный Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал итоговое исследование за 2019 год, в котором эксперты дали оценку деятельности глав субъектов Российской Федерации.

Объектом исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» стали руководители 85-ти субъектов Российской Федерации. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников занял 24-е место в списке руководителей регионов.

Глава соседней Омской области Александр Бурков оказался на 28-м месте рейтинга. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин – на 31-м, глава правительства Алтайского края Виктор Томенко — 50-м месте всероссийского рейтинга.

Первую строчку списка занял глава Тюменской области Александр Моор. Также в «пятерку» самых успешных руководителей субъектов РФ вошли главы Тульской области, города федерального значения Москва, республики Татарстан и Белгородской области.

Примечательно, что мнение экспертов «Национального рейтинга» по некоторым главам в этом году совпало с мнением федеральных властей. Так, недавно вышедший в отставку губернатор Иркутской области Сергей Левченко уже с апреля 2019-го года демонстрировал неуклонное падение в таблицах «Национального рейтинга». К ноябрю он с 66-го места «скатился» почти до 80-го. Своему преемнику Игорю Кобзеву экс-губернатор передал в «наследство» 78-ю строчку рейтинга.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», работа глав регионов оценивалась на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

В качестве респондентов при составлении рейтинга привлекался широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности, чтобы «сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению простых людей», — говорится на сайте Центра. При этом все эксперты должны были обосновать свою позицию и имели право сохранять конфиденциальность.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.