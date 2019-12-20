Сергей Тиханов

Новосибирского художника-керамиста Валерия Кузнецова, юбилейная выставка которого только что открылась в Художественном музее, можно смело назвать человеком эпохи Возрождения. Но совсем не потому, что он современник Боттичелли, а живет в городке Урбино. Нет, он наш современник, живет и работает в Новосибирске. Все дело в его совершенно ренессансном отношении к себе, к жизни, к работе: творчество Валерия освещено светом добра, проникнуто любовью и легкой грустью.

В развитие мысли о ренессансности новосибирского мастера я приведу в качестве иллюстрации лишь три момента. Хотелось бы (и можно) намного больше, но у нас все-таки колонка, а не предисловие к альбому. К тому же эти моменты очень важны и показательны, итак, это: отношение к учебе, отношение к новому и разносторонность, универсальность в творчестве, педагогическая деятельность.

Начнем с его отношения к учебе. В ленинградской студенческой среде бытовала шутка о студентах Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной как об «узниках Мухенвальда». Думаю, наш герой шутки этой не одобрял, для него годы учебы в этом уникальном во всех отношениях учебном заведении были, наверное, самыми счастливыми. Помните, еще Конфуций сказал: «Учиться… разве это не приятно?» А учеба у лучших педагогов страны, в невероятных интерьерах училища (в том числе фантастического атриума, где Владимир Бортко снимал сцену бала в «Мастере и Маргарите»), среди уникальных подлинных предметов, наглядно представляющих историю декоративно-прикладного искусства всех времен и народов, — как, наверное, это было здорово и празднично!

Валерий Кузнецов получил мощнейшую академическую базу, но он всегда открыт для нового: свежие образы, передовые технологии. Но всегда все новое проверяется им через особую призму: соответствует ли оно главной его задаче — строительству гармоничной Вселенной. Как и положено ренессансному мастеру, Валерий многогранен и разносторонен, кроме керамики, он успешно занимается графическим искусством, а также известен как писатель, автор глубоких, очень личных размышлений о судьбах художников, о сокровенных тайнах творчества…

И наконец, третий момент — работа с учениками. Валерий очень много времени и сил отдает педагогической деятельности, и это тоже в русле деятельности ренессансных мастеров: создавать свою школу. К своим ученикам он относится очень бережно, передает им все свои секреты, но при этом неизменно поддерживает в каждом индивидуальность.

Надеюсь, несмотря на ограниченный формат авторской колонки, я убедил читателей в том, что новосибирский керамист Валерий Кузнецов вполне подходит под определение человека эпохи Возрождения. А если у кого-то остались сомнения, то добро пожаловать на выставку «Эпизод 65», чтобы своими глазами увидеть ярчайший и прекрасный мир, который создает Валерий, убедиться, что этот мир завораживает своей гармонией, концентрацией самых добрых, самых светлых чувств.

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