Автономная некоммерческая организация Институт дополнительного профессионального образования «Госзаказ» проводит обучение по госзакупкам для контрактных управляющих и начинающих специалистов в Новосибирске и на всей территории России. На сегодня преподаватели Института подготовили более 40 000 специалистов, успешно работающих с госзакупками. О возможностях и перспективах, которые открывает бизнесу погружение в сферу госзаказов, — в интервью «Континенту Сибирь» директора АНО ИДПО «Госзаказ» НИКОЛАЯ БАЛЫБИНА.

— Николай, в чем заключается ваша помощь участникам рынка госзакупок?

— Наша сфера деятельности — проведение обучения по госзакупкам в соответствие с законами 44–ФЗ* и 223–ФЗ**. Мы начали заниматься этой темой с 2011 года. Постепенно вышли с Новосибирска на Омск, Томск, Красноярск, охватили практически всю Россию. Сегодня работаем от Камчатки до Крыма. Я лично был в Крыму с лекциями уже 16 раз! Поэтому у нашей компании накопилась довольно обширная практика госзакупок по всей России. Мы анализируем, как заказчики ведут себя в определенной ситуации и к чему это приводит, помогаем выправлять ситуацию с нарушениями на рынке госзаказов в регионах. Многие представители бизнеса и госструктур к нам прислушиваются и благодарят за полученные знания.

— Какими компетенциями обладают преподаватели «Госзаказа»?

— Сегодня у нас создана своя профессиональная кафедра. Когда начинали, много экспериментировали. Думали, что преподавателей лучше готовить из специалистов, которые уже имеют опыт работы в закупках. Но выяснилось, что людей тяжело научить преподавать. Легче привлекать профессиональных преподавателей и обучать их нашим компетенциям. Так мы и сделали. Все наши преподаватели прошли качественную длительную подготовку, а также имеют практический опыт работы на электронных площадках.

— Какие крупные образовательные проекты уже удалось реализовать?

— Один из наших главных проектов — программа «Поставщик», которая призвана дать бизнесу старт в госзакупках. Только по ней мы бесплатно обучили уже более 1000 предпринимателей. Также в этом году выиграли контракт на 300 тысяч рублей от ГУП НСО «НОЦРПП» на проведение обучения по Новосибирской области. Провели 10 выездных семинаров по районам Новосибирской области, во время которых обучили более 160 предпринимателей работе в закупках. Это был интересный эксперимент, который оправдал наши надежды. Радует то, что люди поверили: в госзакупках можно работать и получать прибыль.

— В чем заключается помощь «Госзаказа» заказчикам в проведении торгов?

— В компании создан отдел закупок, который занимается организацией аукционов для государственных учреждений — детских садов, школ, администраций и других структур органов власти. Мы готовим всю конкурсную документацию и помогаем заказчику полностью провести процедуру, чтобы выбрать себе победителя.

— Какие известные организации уже успели стать вашими клиентами?

— Из наших известных клиентов — Управление делами губернатора, Сибирское таможенное управление, мэрия города Новосибирска, различные департаменты. В начале года «Госзаказ» выиграл контракт на обучение сотрудников Управления делами президента РФ по закупкам для специального летного отряда «Россия». Летом обучали по контракту сотрудников ОАО «РЖД», с которыми у нас сложились очень дружественные отношения. Для железнодорожников мы регулярно организуем аукционы и проводим обучение по госзакупкам.

— Насколько сегодня, на ваш взгляд, распространены цифровые технологии в сфере госзакупок?

— Если раньше заказчики могли напрямую заключать контракты по малым закупкам стоимостью до 100 тысяч (сейчас до 300 тысяч. — «КС»), то теперь правительство рекомендует проводить сделки через электронные системы. В том числе — через электронный магазин РТС, куда мы активно привлекаем предпринимателей. Это наиболее удобная и популярная среди заказчиков Новосибирской области площадка, где они формируют запрос, а предприниматель делает в ответ свое ценовое предложение. Особенно актуальны электронные закупки для удаленных районов, где по сравнению с городом есть проблема ограниченности рынков. Электронные системы в этом случае помогут обеспечить государственных заказчиков — детские сады, больницы, школы — нужными товарами и услугами.

— В этом году ваша компания создала свою образовательную цифровую платформу. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее.

— Да, в сентябре этого года мы перешли на цифровую платформу. На ней мы создаем профессиональное сообщество в сфере госзакупок. Идея в том, чтобы объединить всех поставщиков и заказчиков в единой среде. Проект разрабатывался около года вместе с калининградскими партнерами-программистами. Сейчас у платформы уже порядка 3000 пользователей. В будущем году хотим завести туда всех, кто прошел у нас обучение — это около 40 тысяч слушателей.

— Чем ваша платформа отличается от других цифровых образовательных проектов?

— Тем, что обычно на любом образовательном ресурсе можно посмотреть материал, пройти вебинар, тест — вот, пожалуй, и все. У нас же будет реализована целая система: своя социальная сеть, лента новостей, личный кабинет. Здесь можно будет выстраивать деловые связи, обмениваться опытом. Появятся и проекты от партнеров по калькуляции услуг, расчетам сроков выполнения госзаказов, и другие инструменты, которые сократят время и повысят эффективность закупок. Уже сейчас на платформе реализована система непрерывного образования: все прошедшие обучение продолжают регулярно получать обновления, например, по изменениям в законах о госзакупках. Таким образом, люди остаются в курсе всего, что происходит в этой сфере.

— На что в первую очередь посоветуете обратить внимание предпринимателям, планирующим участие в госзакупках?

— Я бы посоветовал прежде всего посмотреть, чем занимаются конкуренты. Сейчас много поисковых систем, которые позволяют провести аналитику и увидеть, в каких закупках конкурент участвует, сколько он получил прибыли, какие товары закупал. Так без всяких рисков можно посмотреть на чужие ошибки или победы, увидеть, где можно заработать самим. К примеру, предприниматель имеет неполный цикл товаров, поставляет шурупы. С ними выйти на рынок непросто, ведь чаще нужны гипсокартонные стены, в которые вкручивают шурупы. В этом случае можно посмотреть конкурсы по текущим ремонтам, а затем позвонить победителю и предложить свои товары.

— Что грозит предпринимателю, если он не исполнит госконтракт?

— Если предприниматель неправильно оценит свои возможности и риски по закупкам и не исполнит контракт, то ему, во-первых, будут назначены штрафы и пени. Во-вторых, он может потерять обеспечение контракта. И самое худшее — его могут внести в реестр недобросовестных поставщиков, что осложнит дальнейшее участие в любых конкурсах. Конечно, чтобы попасть в РНП, нужно быть совсем отъявленным хулиганом, ведь всегда можно найти общий язык с заказчиком. К примеру, в критической ситуации можно чуть нарушить сроки и уйти в штраф, но исполнить контракт.

— На каком этапе госзакупок лучше обратиться к вам за помощью?

— На любом — когда вам не хочется нанимать тендер-менеджера, когда вы боитесь сделать ошибку. Ведь погружаясь в госзакупки без знаний, вы рискуете не только финансами, но и репутацией. В «Госзаказе» вам гарантированно окажут профессиональную помощь. Это подтверждают положительные отзывы и благодарственные письма — их у нас более 160 от партнеров со всей России.

— Николай, какой у вас был профессиональный опыт до того, как вы занялись темой госзакупок?

— Долго пытался найти себе дело по душе — почти каждый год осваивал новый вид деятельности. При этом каждая работа давала мне какой-то новый навык: общения с первыми лицами, организации отдела продаж и прочее. В 2010 году пришел в компанию, состоящую из одного человека, который занимался обучением госзакупкам. Для меня это дело стало открытием, я буквально влюбился в госзакупки! Примерно через год наша фирма выросла, и я понял, что пора открывать свой бизнес. Взял 300 тысяч в кредит, в партнеры — сестру с мужем, и мы пошли пешком по детским садам предлагать свои услуги. А в 2011 году стали настраивать официальный сайт и электронные подписи для заказчиков.

— Какое событие можете назвать поворотным в жизни «Госзаказа»?

— В марте 2011 года мы провели первую межрегиональную конференцию. Заказчики приехали из Красноярска, Томска, Омска, Кемерова. Присутствовали губернаторы разных регионов, много других спикеров, которые делились своим опытом. Я тогда загадал, если все пройдет успешно, мы пойдем дальше. Так и получилось. После конференции мы начали набирать команду продавцов и преподавателей. Был период, когда численность штата доходила до 50 человек. Сейчас у нас работает 30 сотрудников — какие-то процессы удалось автоматизировать, поэтому провели оптимизацию по кадрам. Совсем недавно въехали в новое помещение в ГПНТБ площадью 200 кв. метров — с офисом и учебной аудиторией.

— Планируете ли открывать филиалы «Госзаказа» в других городах?

— У нас был опыт децентрализованного офиса — открывали отделения в Томске, Крыму, новосибирском Академгородке. Из офиса в Горно-Алтайске случайно получили конкурентов. Ребята решили отсоединиться, взяли наше название и начали от нашего имени вести деятельность. Но у них было мало опыта, поэтому они не смогли оправдать гордое имя «Госзаказа». Вскоре и мы закрыли там свой офис. Я пришел к мысли, что централизованный офис более надежен и удобен в управлении.

— Что нового готова предложить ваша компания бизнесу и госструктурам сегодня?

— Сейчас «Госзаказ» начинает реализовывать несколько новых направлений по образовательным процессам. Среди них — программа «Антимонопольный комплайнс» для органов власти и местного самоуправления. В планах сделать такую же программу и для бизнеса — она позволит снизить риски в рамках антимонопольного законодательства. Другая новая образовательная программа — «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» — создана специально для обучения чиновников.

— Резюмируя выше сказанное, поделитесь аргументами, почему предпринимателям стоит участвовать в госзаказах?

— Если предприниматель обладает прокачанными компетенциями в той или иной области, то госзакупки — это очень хороший способ заработать. Недаром говорят что госзаказ — это инструмент регулирования экономики. Государство таким образом поддерживает малый бизнес и дает ему возможность раскрутиться и получить коммерческую прибыль. При этом есть ниши, которые абсолютно не конкурентны. Их можно легко отследить, и «Госзаказ» готов в этом помочь.

— Какие сферы, на ваш взгляд, сегодня наиболее прибыльны для работы по госзаказу?

— В первую очередь это сфера строительства. Медицина также достаточно прибыльна. Третье место я бы отдал сфере продуктов питания. Правда, она сейчас находится под пристальным надзором контрольных органов и становится все более рискованной для работы по госзакупкам.

— Нередко бывает так, что, выполняя госзаказ, компании позволяют себе откровенную халтуру. Часто, к примеру, этим грешат строители. Как, по вашему мнению, можно предотвратить подобные контракты?

— У меня складывается такое впечатление, что сегодня государство ведет политику очистки рынка от недобросовестных поставщиков. Для этого вводятся отделы по картельным сговорам в каждом субъекте РФ. Думаю, уже через год-два мы увидим, как рынок госзакупок станет менее хулиганским. Пока же еще, к примеру, встречаются такие злоупотребления, как «таран» — когда заводятся две аффилированные фирмы, которые начинают бешено демпинговать, чтобы ввести в заблуждение потенциальных победителей аукциона. Радует, что сейчас все участники рынка стали внимательнее относиться к таким ситуациям. Уверен, чем чище и порядочнее будет рынок госзакупок, тем легче будет на нем работать.

Подробнее о деятельности АНО ИДПО «Госзаказ» читайте на сайте компании: goszakaz.guru.

* 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

** 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Автономная некоммерческая организация

Институт дополнительного профессионального

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