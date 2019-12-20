Сто тысяч квадратных метров жилья — с такими результатами завершает 2019 год строительная компания «Новосибирский квартал». По мнению экспертов, для новосибирского рынка это очень хорошие, даже рекордные показатели.

В настоящее время компания реализует три больших проекта, не похожих друг на друга. Это микрорайон «Фламинго», микрорайон в Краснообске и «Дом на Дачной». О результатах и перспективах каждого их этих проектов и строительного рынка в целом рассказали руководители компании.

Напомним, что компания «Новосибирский квартал» была основана в 2008 году для работы на строительном рынке Новосибирска и области. Но фактически история компания началась гораздо раньше: в 1998 году в Барнауле начала работать компания «Жилищная инициатива», там она стала одним из ключевых застройщиков, и владельцы компании решили, что пора осваивать и новосибирский рынок. Сейчас у компании в Новосибирске хорошие и даже рекордные показатели: в текущем году она сдает более 100 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время у «Новосибирского квартала» в работе три проекта на трех разных площадках. В поселке Краснообск компания строит целый микрорайон. Дома здесь 10–15-этажные. Комплексная застройка — это конек компании. Здесь считают, что именно так и нужно строить, несмотря на то что это сложнее и затрат больше. «Краснообск в этом плане — место особенное. Сама его история и расположение — благодатная почва для комплексных решений», — говорит генеральный директор компании «Новосибирский квартал» Юрий Гатилов.

«Комплексная застройка предполагает взаимодействие с властями, поэтому мы рассчитываем на сотрудничество. С министерством строительства ведем конструктивные переговоры. Готовы работать в рамках государственно-частного партнерства, — отмечает Юрий Гатилов. — К примеру, в Краснообске мы предоставили инженерно-технические возможности, подвели сети к школе, сейчас взаимодействуем по электроснабжению. Мы готовы для наших кварталов сделать современный проект школы — цивилизованный и сильный. Школа должна становиться полноценным институтом развития личности. У нее должны быть возможности учить детей важным навыкам, к примеру, вождению. Это было бы здорово и умно!»

Как известно, изначально в Краснообске было реализована идея кольцевой застройки. Компания «Новосибирский квартал» в настоящее время работает над проектом третьего краснообского кольца. Кроме жилых домов, проект включает в себя две школы, два детских сада, здания общественного назначения.

Генеральный директор компании также хочет, чтобы там была проложена лыжня, на которой в зимнее время будут тренироваться лыжники, а летом — лыжероллеры. Обязательным условием развития данной территории в компании считают сохранение природных ландшафтов Краснообска. В этом его особенность: поселок фактически часть Новосибирска — до центра левобережья не более 20 минут, — но при этом Краснообск остается тихим местом с чистым воздухом и обилием зелени.

Микрорайон «Фламинго» тоже расположен в левобережной части Новосибирска. Но от краснообского микрорайона он отличается идейно и внешне. «Новосибирский квартал» строит здесь пятиэтажки — сейчас в работе семь домов. А в части инфраструктуры делает ставку на спорт.

«Мы еще не развили до конца микрорайон: сейчас строим там хоккейную коробку и две игровых площадки. Хотим создать хорошее спортивное ядро, — рассказывает Юрий Гатилов. — Кроме того, мы постараемся привести на эту территорию инвесторов для строительства бассейна и мощного оздоровительного центра, чтобы «Фламинго» выходил на новый уровень.

Микрорайон «Фламинго», говорят в компании, нравится покупателям. В этом году здесь регистрируют заметный рост продаж. «Дом на Дачной» — еще один интересный и амбициозный проект «Новосибирского квартала». На первый взгляд, он выбивается из концепции, которой придерживается компания. Но 25-этажку на Дачной, говорят эксперты, надо расценивать, как дом-визитную карточку. Этот дом с подземным паркингом расположен недалеко от Красного проспекта, он понравится тем, кто любит жить рядом с центром.

«Дом на Дачной» — это шаг к тому, чтобы повысить узнаваемость компании на территории Новосибирска. В области мы показываем высокие результаты по объемам сданного жилья и хотим, чтобы нас узнавали и мегаполисе. Планируем построить несколько домов в таком же новом формате, как «Дом на Дачной», с максимальным учетом пожеланий активных горожан, — подчеркивает заместитель генерального директора компании «Новосибирский квартал» Юлия Завьялова. — Для всех проектов мы выбираем удачные локации. В частности, «Дом на Дачной» — это близость к метро, зоопарку, ботаническому саду. Плюс хорошее соседство — рядом строятся новые дома, и район преображается».

О перспективах рынка в целом в «Новосибирском квартале» говорят со сдержанным оптимизмом. Переход на новое законодательство требует сил и внимания, однако, по мнению исполнительного директора по строительству Дмитрия Лексина, отрасль стоит на ногах крепко.

«Началась игра по новым правилам. Стало очевидным, что часть застройщиков, которые и так были на грани, уходят с рынка. Примечательно, что среди них есть и достаточно крупные компании. Вместе с тем мы видим приток на рынок новых игроков, пусть пока и мелких, — отмечает Лексин. — Они заведомо ориентированы на работу по новому законодательству, строят по одному-два дома, преимущественно в центре, чтобы высокая цена метра выглядела оправданно.

Приходят на строительный рынок игроки из смежных сфер. Обратите внимание: производители строительных материалов начинают заниматься производством конечного продукта. Одним словом, глобального ухода компаний с рынка мы, скорее всего, не увидим. Уйдут неэффективные, придут те, кто готов соответствовать новым реалиям».

При этом спрос на квартиры, говорят в «Новосибирском квартале», будет только увеличиваться. Новосибирск остается привлекательным, сюда переезжают из других регионов. Кроме того, покупку жилья многие рассматривают как инвестиционный проект и способ сохранения денег.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Марков, аналитик, руководитель проектов компании

«Елка девелопмент»:

— «Новосибирский квартал» — это традиционно один из лидеров в Новосибирской области по ежегодным объемам ввода жилья. Компания показывает ошеломительную динамику в развитии. Если смотреть рейтинг застройщиков по объему строительства, то в прошлом году компания была на 37-м месте. Сейчас по этому показателю она, согласно имеющимся данным, вошла в десятку крупнейших компаний по Новосибирской области. Совершен резкий скачок вверх более чем на 20 позиций. Это говорит о том, что компания запускает новые проекты и с уверенностью смотрит в будущее.

Своим проектом «Фламинго» компания совершила незаметную «великую малоэтажную революцию», она показала невиданные объемы поглощения в малоэтажном строительстве. Проект наглядно свидетельствует о том, что у новосибирцев развивается вкус к покупке малоэтажного жилья. «Новосибирский квартал» стал законодателем этого нового формата, и этот опыт очень успешен.

Хочу отметить, что эксперты «Елка девелопмент» благодаря этому проекту начали учитывать тот фактор, что в секторе малоэтажного жилья в Новосибирской области случилось серьезное оживление. У нас, по сути, появился сектор, в котором поглощение опережает строящийся квадратный метр. Это серьезная заслуга компании. Она создала очень успешный продукт с точки зрения маркетинга и экономики.

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