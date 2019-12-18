В 2019 году власти Томской области выделят на поддержку 9 фермерских хозяйств региона 90 млн рублей. Ранее на эти цели направили 60 млн рублей.

Средства пойдут на закупку скота и нового оборудования. «Почти 90 млн рублей господдержки получили дополнительно фермеры и кооперативы Томской области. Три сельскохозяйственных кооператива, пять начинающих фермеров и одна семейная животноводческая ферма стали обладателями грантов по итогам дополнительных конкурсных отборов, проведенных региональным департаментом по социально-экономическому развитию села», — сообщает пресс-служба правительства области.

Большую часть средств выделили кооперативам «Сибирские Афины», «ВЕК» и «Крестьянский», общая сумма грантов для которых составила 74,6 млн рублей. Начинающие фермеры получат 11,5 млн рублей, остальную сумму — семейное хозяйство.

Аграрии региона получают финансовую поддержку в рамках региональной программы развития фермерства на селе, действующей уже восьмой год. За предыдущие семь лет более 200 фермерам области выделили 650 млн рублей.

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