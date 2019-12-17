С участием государственного субсидирования из аэропорта Кемерово откроются три новых региональных рейса в Казань, Абакан и Новосибирск.
Кроме того, с января 2020 года планируется возобновить рейс в Красноярск. «С января 2020 года из аэропорта Кемерово открываются новые региональные регулярные субсидируемые авиарейсы в Казань, Красноярск, Абакан и Новосибирск», — сказал журналистам заместитель генерального директора холдинга «Новапорт» Евгений Янкилевич, добавив, что рейсы будут выполняться по программе субсидирования региональных авиаперевозок.
Рейс Новосибирск-Кемерово-Новосибирск начнет курсировать со 2 января будущего года с частотой 5 раз в неделю. С 3 января откроется рейс Казань — Кемерово, а с 4 января по субботам авиакомпания NordStar будет выполнять рейсы по маршруту Красноярск — Кемерово – Красноярск.