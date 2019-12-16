УФАС России по Алтайскому краю возбудило дело в отношении семи компаний, реализующих сжиженный углеводородный газ (СУГ) в Барнауле. Речь идёт о нарушении п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции», запрещающей хозсубъектам устанавливать и поддерживать цены.

По сообщению ведомства, автомобилисты Барнаула обратили внимание на то, что цены на заправку газом в их городе заметно выше, чем в других городах Сибири. В Томской и Новосибирской областях стоимость топлива была существенно ниже, чем в Алтайском крае, и разница доходила до 10 рублей за литр.

Антимонопольная служба зафиксировала одинаковые цены на СУГ (25,5 руб. за литр) в кассовых чеках и на информационных стелах семерых АГЗС: ООО «Газавтонефть», ИП Карташев, ООО «Микрон», ООО «Газкомпани», ООО «Газпромнефть», ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» и ИП Филиппов. Помимо введения единых цен, компании предоставляли скидки в размере двух рублей с каждого литра газомоторного топлива при заправке полного бака автомобиля. Такие действия не были вызваны изменениями, связанными с общими условиями обращения товара на данном рынке.

«Такая ситуация негативно влияет на конечного потребителя, — на рынке исключается конкуренция и возможность приобретать газомоторное топливо по более выгодным ценам. Поэтому мы будем основательно разбираться во всех обстоятельствах дела и при подтверждении факта сговора применять меры антимонопольного реагирования в полном объеме», — пояснил руководитель Алтайского краевого УФАС Степан Поспелов.

По предварительной информации ведомства, все компании закупают газ у поставщиков по различным ценам и реализуют топливо в разных объемах, поэтому у них нет объективных причин вести синхронную ценовую политику.

Дело будет рассмотрено 22 января 2020 года. В настоящее время ведется сбор дополнительных доказательств.

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