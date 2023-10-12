ФАС оштрафовала омские ЧОПы на сумму свыше 26 млн рублей за картельный сговор

Павел Ганьшин
 
Штраф
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Омское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) назначило штрафы на десятки миллионов рублей охранным предприятиям Омска, которых уличили в картельном заговоре при участии в закупке для госкомпании. Информацию об этом опубликовала пресс-служба ведомства.

Несколько частных охранных предприятий Омска подали заявки на участие в конкурсе по обеспечению охраны объектов РЖД. Как сообщается, они начали применять стратегию «Таран», суть которой заключается в том, что вступившие в сговор организации резко снижали свои ценовые предложения, не оставляя другим потенциальным участникам торгов шанса подать свои заявки с адекватными ценами и заставляя их отказаться от участия в конкурсе.

Результатом этого стала победа в конкурсе одного из ЧОПов, участвовавших в сговоре, — организатор закупки заключил с ним контракты на сумму свыше 59 млн рублей. Омское УФАС России признало действия участников картеля нарушением антимонопольного законодательства и возбудило административные дела. Девяти уличенным в картельном сговоре предприятиям по возбужденным ФАС административным делам назначены штрафы общей суммой 26 629 256 рублей.

Ранее мы сообщали, что суд оштрафовал проектировщика капремонта томской больницы после жалобы в ФАС.

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