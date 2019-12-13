«Искитимцемент» получил награды на конкурсе «100 лучших товаров России»

По итогам Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» продукция АО «Искитимцемент» получила ряд высших наград. Церемония награждения финалистов проходила 29 ноября в малом зале Законодательного собрания Новосибирской области.

Экспертная комиссия отметила, что продукция АО «Искитимцемент» отличается высоким качеством, удовлетворяет требованиям и ожиданиям потребителей. Основные марки добавочных и бездобавочных портландцементов хорошо известны как потребителям, так и членам жюри. Новинки ассортимента, выпуск которых освоен на предприятии перед началом строительного сезона-2019, удостоены особого внимания. Цемент класса 52,5Н отличается повышенными прочностными характеристиками, может использоваться при возведении железнодорожных, автомобильных мостов, виадуков и других особо важных объектов. Второй вид цемента – класс 32,5 В-Ш, с содержанием шлака до 35 процентов. Через 28 суток после заливки такой цемент набирает прочность до требуемых 32,5 МПа, повышенная же добавка шлака позволяет сделать его более пластичным, устойчивым к агрессивным средам, сульфатным водам, растворам. Он отлично подходит для закладки фундаментов и строительства дорог. Качество и характеристики новых видов цемента уже высоко оценены потребителями.

В ходе торжественной церемонии машинисту сырьевых мельниц АО «Искитимцемент» Оксане Шороховой вручен почетный знак «Отличник качества».

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, генеральный директор ООО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий», президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский, и.о. директора Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Ольга Морозова.

«Стать лауреатом Всероссийского конкурса не только почетно, но и ответственно, – прокомментировал генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Вместе с правом в течение двух лет маркировать свою продукцию логотипом программы «100 лучших товаров России», размещать его на документации, сайтах и рекламных конструкциях, мы принимаем обязательства по дальнейшему обеспечению стабильности качественных показателей и поддержанию достигнутого высокого уровня потребительских свойств продукции. Наши продукты удостоены высокой оценки экспертов, и мы продолжим совершенствовать технологии, расширять ассортимент, осваивать новые методы работы, повышать конкурентоспособность».

Напомним, что «Искитимцемент» участвует в конкурсе каждый годе Дважды – в 2015 и 2018 гг. – его продукция была удостоена диплома Лауреата, и три раза – в 2014, 2016 и 2017 гг. – становилось Дипломантом. Кроме этого, в 2017 году предприятию вручено переходящее почетное знамя «За выдающиеся достижения в области качества» как символ преемственности идей качества и их совершенствования.

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