«Искитимцемент» получил награды на конкурсе «100 лучших товаров России»

Федор Туров
 

По итогам Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» продукция АО «Искитимцемент» получила ряд высших наград. Церемония награждения финалистов проходила 29 ноября в малом зале Законодательного собрания Новосибирской области.

Экспертная комиссия отметила, что продукция АО «Искитимцемент» отличается высоким качеством, удовлетворяет требованиям и ожиданиям потребителей. Основные марки добавочных и бездобавочных портландцементов хорошо известны как потребителям, так и членам жюри.  Новинки ассортимента, выпуск которых освоен на предприятии перед началом строительного сезона-2019, удостоены особого внимания. Цемент класса 52,5Н отличается повышенными прочностными характеристиками, может использоваться при возведении железнодорожных, автомобильных мостов, виадуков и других особо важных объектов. Второй вид цемента – класс 32,5 В-Ш, с содержанием шлака до 35 процентов. Через 28 суток после заливки такой цемент набирает прочность до требуемых 32,5 МПа, повышенная же добавка шлака позволяет сделать его более пластичным, устойчивым к агрессивным средам, сульфатным водам, растворам. Он отлично подходит для закладки фундаментов и строительства дорог. Качество и характеристики новых видов цемента уже высоко оценены потребителями.

В ходе торжественной церемонии машинисту сырьевых мельниц АО «Искитимцемент» Оксане Шороховой вручен почетный знак «Отличник качества».

Представители «Искитимцемента» на церемонии награждения. Слева направо: С. Буртасов, О. Шорохова, И. Чубенко

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, генеральный директор ООО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий», президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский, и.о. директора Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний  Ольга Морозова.

«Стать лауреатом Всероссийского конкурса не только почетно, но и ответственно, – прокомментировал генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Вместе с правом в течение двух лет маркировать свою продукцию логотипом программы «100 лучших товаров России», размещать его на документации, сайтах и рекламных конструкциях, мы принимаем обязательства по дальнейшему обеспечению стабильности качественных показателей и поддержанию достигнутого высокого уровня потребительских свойств продукции. Наши продукты удостоены высокой оценки экспертов, и мы продолжим совершенствовать технологии, расширять ассортимент, осваивать новые методы работы, повышать конкурентоспособность».

Напомним, что «Искитимцемент» участвует в конкурсе каждый годе Дважды – в 2015 и 2018 гг. – его продукция была удостоена диплома Лауреата, и три раза – в 2014, 2016 и 2017 гг. – становилось Дипломантом. Кроме этого, в 2017 году предприятию вручено переходящее почетное знамя «За выдающиеся достижения в области качества» как символ преемственности идей качества и их совершенствования.

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