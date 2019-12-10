Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ООО «Топкинский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») об увеличении доли в акционерном капитале АО «Искитимцемент». На данный момент «Сибцем» является крупнейшим акционером искитимского предприятия с 49,9% акций. Также ФАС России удовлетворила ходатайство о заключении договора управления между АО «Искитимцемент» и АО «ХК «Сибцем».

О решении ФАС сообщил вице-президент по инвестиционному развитию «Сибцема» Александр Черепанов. «Заключение договоров управления и последующее приобретение 100% акций АО «Ангарскцемент» и АО «Искитимцемент» не приведет к снижению конкуренции на цементном рынке и ущемлению прав потребителей. Напротив, работа в составе холдинга позволит каждому из пяти заводов своевременно аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования, расширения ассортимента выпускаемых материалов. Таким образом, предприятия, введенные в эксплуатацию в 30-е-60-е годы прошлого века, смогут продолжать устойчивое развитие», — отметил Александр Черепанов.

Ранее группа компаний «Сибцем» уже пыталась приобрести контрольный пакет «Искитимцемента» в 2013 году, но тогда сделка была отклонена ФАС.

Также удовлетворено ходатайство «Сибцема» о заключении договора управления с АО «Ангарскцемент», ходатайство об увеличении доли акций находится на рассмотрении.

Напомним, что в состав акционеров «Искитимцемента» ООО «Топкинский цемент» (дочернее общество «Сибцема») вошло в 2012 году. Первоначально его доля составляла 10%, спустя год она увеличилась до 24,976%. В 2014 году пакет «Сибцема» вырос до 49,9%.

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