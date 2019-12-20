Холдинг «Сибирский цемент» подводит предварительные итоги 2019 года. С января по декабрь на предприятиях компании — Топкинском, Красноярском и Тимлюйском цементных заводах — будет изготовлено около 3,2 млн тонн цемента, что на 3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2018-го.

«Уходящий год — особенный для холдинга. В августе «Сибирскому цементу» исполнилось 15 лет, — напомнил вице-президент по инвестиционному развитию АО «ХК «Сибцем» Александр Черепанов. — С момента основания компании наши заводы выпустили более 55 млн тонн цемента, в техническое перевооружение активов мы вложили свыше 18 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд направили на повышение уровня экологической безопасности производств».

Кто и сколько произвел

Потребление цемента и бетона в Сибири последние годы в основном падало. Однако в 2019-м емкость рынка СФО, Бурятии и Забайкальского края поднимется до 5,3 млн тонн. Не последнюю роль в этом сыграла строительная реформа, вернее, ее отдельные условия. Застройщикам, которые до середины года успевали довести свои проекты до определенной стадии готовности, разрешалось завершить их по старым правилам, поэтому они и старались нагнать.

«Сибцем» в уходящем году выпустит 3,2 млн тонн «хлеба строительства». На самом мощном активе холдинга — «Топкинском цементе» — планируется изготовить 2,2 млн тонн продукции. 374,5 тыс. тонн должен выдать «ТимлюйЦемент». Эти два предприятия закончат год с приростом в 5% и 16% соответственно. Красноярский завод с января по декабрь произведет 609,3 тыс. тонн цемента и завершит отчетный период с падением в 11%. Сокращение показателей связано, прежде всего, с окончанием строительства объектов Всемирной зимней универсиады.

В минус уйдет и комбинат «Волна» — производство хризотилцементной продукции уменьшится на 22% к уровню 2018-го, до 6,4 млн кв. метров. Причиной руководство компании называет снижение спроса на волнистые шиферные листы в Таджикистане, где открылись свои новые линии.

Компания «Сибирский бетон» за 12 месяцев отгрузит на строительные площадки 270,9 тыс. куб. метров смесей. Данный показатель на 28% превысит результат 2018 года, что объясняется оживлением новосибирского рынка и успешным участием в ряде крупных проектов во многих сибирских регионах.

Модернизация производства

В 2019-м холдинг продолжил масштабную инвестиционную кампанию, стартовавшую годом ранее. В общей сложности на техническое перевооружение предприятий был выделен 1 млрд рублей, также 2 млрд рублей пошло на приобретение объектов по лизинговым схемам.

На переоснащение «Топкинского цемента» выделено 395,6 млн рублей. В уходящем году на заводе завершен один из этапов модернизации печи обжига № 3, введенной в строй еще в 1970-м. Реконструкция системы газоочистки и установка нового оборудования обошлись в 275 млн рублей и позволили сократить объем выбросов пыли на 89,3%, а уровень очистки отходящих газов увеличить до 99,9%.

Старейшее предприятие холдинга — Красноярский цементный завод — отметило в этом году 75-летие и получило почти 450 млн рублей на модернизацию производства. На заводе завершили формирование единой для трех печей обжига системы дымоудаления: три старые трубы высотой до 80 метров заменила новая 130-метровая. За 2018–2019 гг. в реализацию проекта вложено 309 млн рублей.

Следующим шагом должно стать оснащение объекта газоаналитическим комплексом стоимостью 28,2 млн рублей. Оборудование будет измерять различные параметры и передавать данные о состоянии воздуха в краевую систему экологического мониторинга.

Также на заводе модернизирована вращающаяся печь № 5: вместо топливной форсунки установили многоканальную горелку, рукавный фильтр и вытяжной вентилятор. Разделение топливного тракта помогло снизить воздействие на окружающую среду и одновременно улучшить КПД оборудования. Инвестиции в проект — 250 млн рублей.

Одной из тенденций, актуальных для рынка СФО, Александр Черепанов назвал рост спроса на высокомарочный цемент. Чтобы обеспечить строителей этой продукцией, Красноярский завод начал строительство цементной мельницы замкнутого цикла помола с сепаратором. Работу планируют завершить в конце 2020-го, стоимость объекта — 2,2 млрд рублей.

На Тимлюйском цемзаводе окончена модернизация системы электроснабжения цеха «Горный», соответствующие затраты — 40 млн рублей. Также модернизирована система оборотного водоснабжения за 16 млн. 31,7 млн рублей было выделено на переоснащение комбината «Волна», 17,4 млн — на обновление площадок «Сибирского бетона».

Кроме того, в 2019-м холдинг приобрел 38 новых единиц техники общей стоимостью 279,1 млн рублей. Парк подвижного состава пополнили 145 крытых вагонов, 346 хоппер-цементовозов и 90 думпкаров за 1,8 млрд.

Устойчивое развитие и крупные проекты

В скором времени, о чем уже писал «КС», в состав «Сибцема» могут войти цементные заводы Искитима и Ангарска. «Работа в составе холдинга позволит каждому из пяти цементных заводов своевременно аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования, расширения ассортимента выпускаемых строительных материалов. Таким образом, предприятия, введенные в эксплуатацию в 30–60-е годы прошлого века, смогут продолжать устойчивое развитие, в полном объеме обеспечивать клиентов продукций стабильно высокого качества», — уверен Черепанов.

В число проектов, для реализации которых в 2019-м применялась продукция «Сибцема», входят транспортно-логистический хаб на базе красноярских аэропортов, третья очередь автодороги Кемерово–Ленинск-Кузнецкий, ледовый дворец в Улан-Удэ, Президентское кадетское училище в Кемерове, освоение нефтегазовых месторождений Юрубчено-Тохомской группы в Нижнем Приангарье и многие другие. К слову, продукцию компании «Сибирский бетон» планируют использовать и для реконструкции аэровокзального комплекса международного аэропорта Новосибирск (Толмачево). Специалисты «Сиббетона» уже предложили представителям ОАО «Новосибирскавтодор», выступающего подрядчиком, разместить на территории аэропорта мобильные производственные комплексы.

Работы с использованием бетона будут проводиться в 2020–2021 гг. В общей сложности для реконструкции аэровокзального комплекса потребуется 121 тыс. кубических метров смесей марок В15 и В40.

Всего же в ассортименте холдинга свыше 30 номенклатур бетонных смесей и строительных растворов, 20 видов цемента, более 40 наименований хризотилцементной продукции.

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