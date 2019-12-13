Бизнес и налоги: стоит ли ждать перемен?

В конце ноября в Новосибирске во второй раз состоялся областной налоговый форум. На одной площадке собрались представители власти, бизнес-сообщества, правоохранительных органов, а также юристы и бухгалтеры. Инициатор форума, президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» СЕРГЕЙ КАРПЕКИН рассказал в интервью «КС», какие ключевые вопросы стоят перед бизнесом в рассматриваемой сфере, и что конкретно вошло в резолюцию.

— Сергей Вадимович, форум завершен. Вы как организатор удовлетворены тем, как прошло мероприятие?

— Безусловно. И отличным подтверждением тому служит проект резолюции, который был составлен совместными усилиями участников форума. Мы решили, что в Налоговый кодекс, а именно в статью 54.1 о пределах налоговой оптимизации, необходимо внести изменения. Нужно расширить критерии и условия осуществления прав по исчислению налоговой базы, там, где есть умышленное искажение или возникла необходимость выявления реального бенефициара налоговой выгоды. Это позволит исключить риск привлечения к ответственности добросовестных налогоплательщиков. Это, кстати, идет первым пунктом нашей резолюции.

— Какие еще изменения предлагают внести в налоговый кодекс участники областного форума?

— Мы считаем, что необходимо обеспечить расширенный доступ к контрольно-аналитической информации, которую формируют налоговые органы. Это конституционное право, оно закреплено в ст. 24 Конституции РФ. В статье сказано, что органы государственной власти и должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы.

— Весьма спорным моментом является оценка деловой цели сделки. Часто возникают споры между налоговиками и бизнесом. Рассматривался ли этот вопрос на форуме?

— Не только рассматривался, но и стал одним из пунктов нашей резолюции. Мы считаем, что оценку деловой цели должны проводить не представители налоговых органов, зачастую далекие от бизнеса люди, а общественно-деловые структуры. Дело в том, что объективного критерия определения, есть у сделки деловая цель или нет, не существует. Возникает конфликт: налоговики считают, что цели нет, налогоплательщик оспаривает. Поэтому мы предлагаем налоговым органам при проведении контрольных мероприятий обращаться, например, в торгово-промышленную палату за выдачей заключения о наличии либо отсутствии деловой цели сделки. Подобная практика, кстати, давно и успешно применяется во всем мире.

— Какие еще изменения предлагают внести в Налоговый кодекс участники форума?

— Нужно ввести в правовое поле так называемый диалог налоговиков и бизнеса об уточнении налоговых обязательств, или, как еще говорят, контрольно-аналитические мероприятия. Суть их заключается в следующем. Когда налоговики видят, что налогоплательщик попал в зону риска, они направляют ему письмо, где предлагают самостоятельно уточнить налоговые обязательства и тем самым выйти из рисковой зоны. Звучит отлично: до проверки дается возможность урегулировать сложные вопросы. Но на деле это часто превращается практически в вымогательство. Инспекторы «на земле» достаточно жестко могут сказать, например, платите пять сейчас, или мы придем к вам и взыщем сто. Подобные диалоги, к сожалению, не редкость. Данные процедуры сегодня ничем не регламентированы, их необходимо как можно скорее ввести в правовое поле. Кроме того, налоговым органам мы рекомендуем публично регламентировать правила и этику общения с налогоплательщиком. К сожалению, это общение не всегда этично.

— На втором налоговом форуме присутствовали представители правоохранительных органов. В процесс взаимодействия с правоохранительными структурами тоже планируется ввести какие-то изменения?

— Мы пришли к выводу, что довольно часто правоохранительные и налоговые органы при проверках в налоговой сфере дублируют друг друга и приходят к совершенно противоположным выводам. У налоговиков своя позиция, налогоплательщик несет документы правоохранительных органов — там совсем другая. Это вносит сумятицу, судам сложно ориентироваться. Мы прописали в резолюции, что критериями деятельности правоохранительных органов должно быть установление и выявление лиц, в результате действий которых наносится ущерб бюджетной системе, выявление организаторов, выгодоприобретателей, схем уклонения от уплаты налогов. Сегодня практика работы правоохранителей складывается таким образом, что они не отыскивают хитроумные схемы или пустые фирмы, потому что с них, как правило, особо нечего взять. А ищут крайних там, где есть реальная производственная деятельность, реальные активы, имущество, денежные средства. Мы хотим, чтобы правоохранительные органы ориентировались на криминал и выявляли его. В обществе должно быть четкое понимание — кого должны карать правоохранители жестко по уголовному закону, а кому нести административную налоговую ответственность, которую осуществляют органы федеральной налоговой службы.

— Планируете ли проводить форум в 2020 году?

— Обязательно, причем если форум 2019 года стал бизнес-ориентированным, то следующий, возможно, посвятим вопросам, касающимся физических лиц. Тем более что тренд центрального аппарата Федеральной налоговой службы направлен на физических лиц. В России необходимо создать цивилизованного, грамотного налогоплательщика. Человека, который не просто платит налоги, но и понимает принципы их начисления, знает, на какие льготы и вычеты может претендовать, и примерно представляет, что для этого нужно сделать.

Организаторы мероприятия — Общественный совет при УФНС России по Новосибирской области, «Сибирская юридическая компания», Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий, «Российский союз налогоплательщиков» и объединение предпринимателей «ОПОРА РОССИИ».

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