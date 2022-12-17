15 декабря стало известно о скоропостижной кончине Анатолия Масалова , возглавлявшего новосибирский завод «Сиблитмаш» с 1990 года. Кроме того, он был президентом Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), заместителем председателя Российской ассоциации литейщиков. Близкие и коллеги скорбят о безвременном уходе из жизни Анатолия Масалова. «Континент Сибирь» поговорил с представителями власти и бизнеса и узнал их оценку вклада гендиректора одного из ведущих заводов Новосибирска в промышленность региона и страны.

Сергей Карпекин, президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП):

– Утрата очень горькая, неожиданная и несвоевременная. Руководителей такого масштаба, мощи и энергии, как Анатолий Карпович, я, пожалуй, больше не знаю. Он создал себя сам, пройдя путь на «Сиблитмаше» от помощника фрезеровщика до генерального директора предприятия, благодаря своим исключительным морально-волевым, человеческим качествам. Его ценили и уважали буквально все – и работники этого завода, и руководители других предприятий области. В том числе он известен и уважаем на федеральном уровне, в кругах, куда был вхож по роду своей деятельности.

Несомненно, Анатолий Карпович был не просто директором завода. Его энергии хватало на гораздо большее – именно поэтому его выбрали лидером МАРП, и 12 лет он тратил силы и энергию на то, чтобы помогать другим предприятиям области.

Наше знакомство произошло в самое сложное для «Сиблитмаша» время, когда готовился рейдерский захват предприятия. Мы противостояли рейдерам в течение трех лет. Тогда я впервые увидел, каким уверенным, мощным, энергичным и грамотным руководителем является Анатолий Карпович. Он смог принять все необходимые решения, чтобы защитить свой коллектив. А позже, в кризис 2008-го года принял непростое, но верное решение продолжить производство, несмотря на временную потерю заказчиков. В итоге предприятие вновь удалось сохранить.

Для меня лично Анатолий Карпович – фактически второй отец, который много сделал для того, чтобы я стал тем, кто я есть. Мы вместе работали в МАРПе, и это была его инициатива – выдвинуть меня руководителем себе на смену. Надеюсь приблизиться к его уровню, соответствовать той высокой планке, которую поставил на своём посту этот уникальный человек. В МАРПе он был проводником всех наших идей в органы власти. К нему прислушивались, его мнение уважали и ценили. Каждое слово, сказанное Анатолием Карповичем, имело пятикратный вес против слов многих других.

При этом его помощь всегда была бескорыстна. Когда случались сложности у коллег, он тратил время, силы, летел в Москву, чтобы помочь решить проблемы. В нём не было ни малейшей заносчивости или чванства человека, обличенного властью. Очень простой, приятный в общении, интересный собеседник. Увлекался охотой, рыбалкой. Любил жизнь. И при этом был очень дисциплинированным руководителем – ежедневно в 7 утра уже был на заводе, каждый день обходил все цеха. Знал по именам своих работников. Вникал в дела предприятия и очень глубоко разбирался в технологиях.

Уход из жизни такого человека – большая утрата для всех. Более того – утрата невосполнимая. Таких людей, как говорят, «уже не делают» — он был нам нужен вчера, сегодня и завтра. Наша промышленная отрасль потеряла настоящий бриллиант!

Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ, экс-глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска:

– Анатолий Карпович – уникальный человек, «легенда» нашей промышленности. Он принадлежит к эпохе, давшей нам директоров, которые создали и сохранили крупнейшие промышленные предприятия в сложнейших условиях. Во-первых, возглавляемое им предприятие «Сиблитмаш» всегда было передовым для своего времени, стояло на острие внедрения различных технологий. В том числе он сделал очень многое для роботизации производства. Примечательно, что, когда бы я ни приезжал на завод – всегда видел и ощущал там что-то новое.

Во-вторых, Анатолий Карпович был руководителем, который старался думать не только о своём предприятии, а в целом о развитии промышленности в городе, регионе, стране. Поэтому, безусловно, его уход – это большая потеря для всех нас.

У меня лично очень теплые воспоминания об этом человеке. Мы общались по поводу развития производства его предприятия, развития всей промышленности города. Он был очень позитивно настроен, предлагал решения и для своего завода, и для других. Демонстрировал большие успехи даже в самые сложные годы, всегда находил возможности выхода на различные рынки. Под его руководством «Сиблитмашу» удавалось выполнять заказы по всей стране, а также для дальнего зарубежья.

Недавно я встречался с его командой, мы обсуждали вопросы внедрения новых технологий. Для коллектива уход его директора – огромная потеря. Но я уверен, там остались грамотные специалисты, хорошая команда, которую «взрастил» Анатолий Карпович. Поэтому перспективы развития у предприятия, конечно, есть. Особенно сейчас, когда его продукция особенно востребована.

Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Анатолия Карповича.

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области:

– Всё министерство и я лично глубоко скорбим по поводу кончины Анатолия Карповича. Ушел из жизни выдающийся руководитель, настоящий промышленник, производственник, который всю свою жизнь отдал заводу. Он трудился на «Сиблитмаше», он им руководил. Не допустил развала в трудные времена, когда вполне реальны были рейдерские захваты. Проявил волю и сумел сохранить предприятие, превратив его во флагман промышленности Новосибирской области.

Сейчас «Сиблитмаш» работает с полной загрузкой, выполняет очень важные контракты внутри страны – изготавливает оборудование, детали для тоннелей метро, шахт, рудников. Продукция предприятия чрезвычайно востребована.

До последнего дня Анатолий Карпович очень много выезжал в командировки и лично проводил переговоры с партнерами. По большому счету, его знает вся страна. Кроме того, хочется отметить, что он, как один из руководителей промышленных предприятий Кировского района, всегда уделял большое внимание воспитанию подрастающего поколения. Часто приезжал в школы, беседовал со школьниками. Мне запомнилось, как увлекательно в Музее истории Кировского района одной из школ он рассказывал ребятишкам о промышленности района.

Анатолий Карпович был замечательным человеком, строгим, справедливым руководителем. Душевным другом, товарищей. Замечательным отцом. Выражаю соболезнования всем его близким и родным. Уход такого человека – тяжелая утрата для каждого из нас.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

– Сложно выразить словами горечь потери. Уход из жизни Анатолия Карповича – тяжелая утрата для всех нас: города, машиностроительной отрасли, коллектива завода «Сиблитмаш».

Вся трудовая жизнь Анатолия Карповича связана с одним предприятием – родным «Сиблитмашем». Сюда он пришёл учеником фрезеровщика, после службы в Вооружённых силах Советского Союза вернулся на завод: работал, параллельно учился, совершенствовал своё мастерство, наращивал лидерские качества. Был начальником технологического бюро, начальником механического цеха, председателем профкома, секретарем парткома, заместителем директора завода, а в 1990 году возглавил предприятие. Это было сложное и непредсказуемое время больших перемен. Но талантливый, целеустремлённый, неравнодушный руководитель нового формата был настроен решительно. Действуя под девизом: «Не выживать, а жить», молодой директор и его команда смогли остановить спад производства, укрепить свои позиции на машиностроительном рынке, начать наращивание производства. «Сиблитмаш» выстоял и занял достойное место в профильном сегменте экономики страны!

Вместе с опытом и профессионализмом рос авторитет Анатолия Карповича. Он возглавлял Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий (МАРП), был членом Совета научно-технической ассоциации литейщиков России, членом Координационного совета по промышленности при областной администрации, заместителем председателя Российской ассоциации литейщиков.

Для меня Анатолий Карпович навсегда останется одним из самых авторитетных и ярких руководителей предприятий Новосибирска, человеком дела и слова, преданным своей цели, исключительно порядочным и честным профессионалом.

Светлая память об Анатолии Карповиче навсегда останется в наших сердцах. Сил и выдержки семье в этот тяжелый час.