Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в начале текущей недели поручил свести число ошибок при проведении мобилизации к минимуму, чтобы и указ выполнить, и экономику сохранить. Как показал опыт первых дней, очень много повесток пришло тем, кого в экономике региона и так значительно не хватает – молодым специалистам рабочих и инженерных профессий, занятым на производстве. О том, с какими новыми проблемами столкнулся бизнес, и насколько они критичны, «Континенту Сибирь» рассказал президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) СЕРГЕЙ КАРПЕКИН.

– Какова сейчас ситуация у членов МАРПа с точки зрения мобилизации? Сколько человек уже получили повестки, сколько по своей инициативе решили идти на фронт?

– Я не скажу, что кого-то из членов нашей Ассоциации призвали, поскольку в МАРПе состоят в основном люди, которые, скажем так, не проходят возрастные рамки. Среди нас немало и тех, кому за шестьдесят или за семьдесят. И мне трудно представить, какую пользу они могут принести с оружием в руках. Указ о частичной мобилизации затронул нас несколько иначе. И на первый план выдвинулись два ключевых вопроса: выполнение оборонзаказа и повестки, пришедшие сотрудникам предприятий.

– С учетом этих факторов насколько значительно затронул членов МАРП указ о частичной мобилизации?

– Знаете, картина сейчас достаточно пестрая. Мне известны примеры того, где руководители предприятий просто получили некую разнарядку выбрать человек 60-70 и довести до них, что они теперь мобилизованные. То есть сам отбор повесили на руководство – чего оно на самом деле делать не обязано. Сейчас, насколько мне известно, такого больше нет, военные комиссариаты запрашивают списки военнообязанных сотрудников и сами идут по квартирам с повестками. Тут тоже все по-разному. Где-то обошли 5-10 адресов. Где-то счет идет на десятки. К кому-то не приходили вообще. Однозначной картины пока нет – создается впечатление, что они сами пока ее не имеют.

Вообще руководители предприятий – люди ответственные, государственники. Понимают, что закон есть – и его надо исполнять. Но проблема в том, что под условия частичной мобилизации в первую очередь попали те, кого и так в экономике сильно не хватает. Рабочие профессии, мастера, технологи, инженеры. Многие окончили средне-специальные учебные заведения, многие успели отслужить в армии, причем сравнительно недавно. И им повестки приходят в первую очередь. В конце прошлой недели я обсуждал это с минпромторгом – очень много вопросов накопилось. В том числе и с тем, что наши предприятия получили, можно сказать, двойной удар – они теряют не только тех специалистов, которые уходят служить.

– Кого еще сейчас теряют предприятия?

– В последние дни мы наблюдаем резкий «горизонтальный» кадровый отток. И сейчас единственной, наверное, отраслью, которая не испытывает кадрового дефицита и у которой вообще нет свободных вакансий, стали оборонные предприятия. Если кто-то рискует попасть под мобилизацию – а таких, как я уже сказал, в рабочих профессиях немало – он экстренно переходит на работу туда, даже с понижением в должности и зарплате. Поэтому у необоронных предприятий сейчас двойные потери: часть уходит в действующую армию, часть – на военное производство. И ведь для самого военного производства это лучше не сделает, потому что им самим нужны поставки с тех предприятий, которые и несут те самые двойные потери – без которой военной продукции банально не будет. Все эти вопросы мы передали министру промышленности и торговли, который в начале текущей недели должен встретиться с военным комиссаром Новосибирской области. И обговорить с ним, как минимум, вопрос брони для критически важных работников в промышленности – ее дадут, в первую очередь, тем, от кого зависит непрерывность производства. Вопрос дошел уже до губернатора.

– На ваш взгляд, можно ли было как-то заранее довести до руководителей промышленных предприятий эту проблему? Мобилизация ведь заранее готовилась…

– Ее не можно, ее нужно было донести. Сейчас наша главная задача – не в том, чтобы кого-то «отмазать», кому-то дать уклониться, а в том, чтобы создать юридически верные механизмы, благодаря которым получится сохранить производство. И эти механизмы сами по себе уже существуют, их достаточно было расчехлить, но этого не было сделано. У нас, как часто бывает, все затянули до самого последнего момента. И спохватились, когда мобилизация уже закрутилась, и что-то пришлось доделывать на ходу. Доделывать приходится очень быстро, потому что повестки приходят каждый день и многие важные сотрудники могут оказаться на сборном пункте раньше, чем руководство о них вспомнит.

– Такие случаи были?

– В Новосибирской области – нет, пока такие громкие эпизоды мне не известны. Важно понимать, что человек, пока он не явился на сборный пункт – является гражданским. Как только оказался там, покинуть его уже очень нелегко. Он уже мобилизован, он уже в зоне ответственности командования. И если уже пост-фактум приходит бумага о том, что того или иного инженера, мастера, станочника нужно вернуть, поскольку без него все встанет – это будет уже очень проблематично. Поэтому важно работать на опережение, пока предприятия не потеряли тех, без кого нельзя обойтись.

– Стоит ли мобилизованным сотрудникам бояться за сохранение своих рабочих мест? Может ли руководитель предприятия нанять на их место новых – пусть даже временно? И что ждет этих «временщиков» после возвращения мобилизованных?

– Насколько мне известно, приказ военного комиссара Новосибирской области включает в себя пункт о том, что трудовые договоры с мобилизованными гражданами не расторгаются, а приостанавливаются. Но пока примеров того, как он исполняется в реальности, у нас нет. Что касается заместителей – как я уже говорил, нам и раньше было трудно находить специалистов на эти должности. И ситуация с каждым годом не улучшалась, а становилась только хуже. Если взять некий рейтинг проблем членов нашей Ассоциации, то в конце 10-х годов кадровый вопрос был где-то на 7-8 месте. Сейчас, после кризиса, связанного с пандемией, и всего, что было потом, оно прочно закрепилось в первой тройке. Поэтому, даже если предположить, что один сотрудник ушел в армию и на его место взяли другого, а потом первый вернулся, нельзя исключать и такого варианта, что на работе останутся оба, поскольку места у нас есть. Если же нет – тогда, скорее всего, будет сокращение с выходным пособием. Остается только надеяться на то, что мобилизация не станет по-настоящему всеобщей, когда на фронт отправляют вообще всех.

– Руководитель новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов накануне предложил расширить список отраслей, освобожденных от мобилизации. Как вы относитесь к такой инициативе?

– Стремление абсолютно понятно – мобилизация в любом случае затронет экономику и очень многие хотят, чтобы лично их она не затронула. И еще раз повторюсь, что четко оформленные критерии, кого можно призывать, а кого нет, нужны – и нужны срочно. Как и способы избежать мобилизации законным путем.

Для широкого круга лиц, в разрезе конкретных отраслей, предприятий и так далее. Потому что в противном случае обязательно найдутся способы незаконные – с обеих сторон. Как от тех, кто мобилизацию проводит, так и от тех, кто помогает ее избежать. Но о том, чтобы автоматически освободить от этого сразу всех по какому-то классовому принципу… Не знаю. Думаю, не стоит. Потому что тогда «забронируются» вообще все и останутся наверное, только деревенские жители, поскольку уборочная уже закончилась, а все остальные по той или иной причине на фронт не пойдут.

Я понимаю, чего хочет «ОПОРА РОССИИ»: их сфера – малый бизнес, торговля, услуги – там тоже много молодых людей, которые имеют большой шанс получить повестку. И не все понимают, что в таком случае делать с бизнесом, с сотрудниками, с обязательствами. И никто не может дать вразумительного ответа, кроме фразы «А что делать?» С другой стороны, нельзя делить людей на классы, где, допустим, предприниматели освобождаются от каких-то обязательств перед государством, а наемные работники нет. Не нужно сейчас разжигать еще и этот социальный конфликт.