На Плющихинском жилмассиве в Новосибирске открыли детский сад на 165 мест

12 декабря в Октябрьском районе Новосибирска состоялось техническое открытие еще одного из десяти детских садов, построенных в 2019 году.

Новый детский сад расположился на улице Виталия Потылицына, 9/1. Он стал третьим блоком действующего детского сада № 100. Уже с января следующего года его смогут посещать 165 воспитанников от 2 до 7 лет.

Как ранее писал «Континент Сибирь», детский сад рассчитан на 165 человек. Его строительство началось в сентябре 2018 года. В пресс-службе мэрии Новосибирска уточнили, что стоимость возведения объекта составила 180,4 млн рублей. Это один из семи ясельных садов, которые должны быть построены в Новосибирске по федеральной программе по обеспечению детей дошкольного возраста местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Депутат Законодательного собрания Сергей Конько подчеркнул: «При строительстве микрорайона были зарезервированы земельные участки под детские сады и под школы. К ним изначально застройщиком микрорайона компанией «Дискус плюс» были запланированы коммуникации, и мы рассчитывали, сколько по нормам положено для обеспеченности этого района детскими садами. У отдела образования есть проект по развитию, когда и какие дома будут строиться. Исходя из этого будет определена потребность в детсадах. Мы не можем спрогнозировать точно, кто купит квартиру в этом микрорайоне: пенсионеры или молодая семья. Однако квартиры здесь чаще всего приобретают молодые семьи, позже у них появляются дети, и, конечно, строительство новых детских садов будет большим подспорьем. Сейчас люди привыкли к комфорту, они хотят, чтобы детский сад был рядом с домом, особенно в спальных районах, и это правильно».

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По словам депутата, обращения о нехватке мест в детских садах занимают третье место от количества всех обращений в его приемную. В связи с этим на Плющихинском жилмассиве необходимо построить еще два детских сада такой же вместимостью.

«У нас сейчас готов этот детский сад, еще один строится рядом, и еще один филиал находится на улице Высоцкого. Их степень готовности примерно одинаковая, уже делается внутренняя отделка и благоустраивается территории. В садике на Высоцкого 80 мест, но там уже думают, как принять больше ребятишек. Детских садов на Плющихинском сейчас два, и они очень крупные. В этом детском саду четыре корпуса, в 102-м два корпуса. В связи со снижением рождаемости и уменьшением числа детей дошкольного возраста другие детские сады, например, на старом МЖК, будут тоже востребованы, там могут появиться свободные места, — пояснил Сергей Конько. — Я очень надеюсь, что это облегчит ситуацию, и мы сможем выполнить все указы президента, чтобы все трехлетние дети посещали садик. Строительство новых детских садов снизит острую напряженность, но потребность полностью не закроет. Поэтому нам нужно еще два садика для того, чтобы мы могли твердо сказать, что этого достаточно».

Открывшийся детский сад на Плющихинском жилмассиве рассчитан на девять групп, две из них — ясельные. Кроме групповых помещений, в здании расположены пищевой, медицинский и прачечный блоки, музыкальный и физкультурный залы, театральная студия, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога и логопеда. Созданы специальная сенсорная комната, кабинет познавательной активности. Также дошкольники смогут развивать свои творческие способности в изостудии и театральном зале. На объекте установлены системы наружного видеонаблюдения.

Стоит отметить, на Плющихинском в этом году активно проходит и масштабная программа по благоустройству комфортной среды во дворах домов. Застройщик жилмассива компания «Дискус плюс» вместе с депутатом Сергеем Конько проводят в этом году модернизацию детских и спортивных площадок. Важно то, что объекты для модернизации выбирали жители. Список площадок формировался в качестве наказов избирателей депутату. На обновление детских площадок района было заложено 7,4 млн руб.

В дальнейшем представители застройщика вместе с депутатом планируют комплекс и других мер, направленных на улучшение качества жизни в микрорайоне.

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